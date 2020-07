Unreal Engine 5 vise 60 images par seconde dans la prochaine génération

Les promesses de génération de console en génération de console sont souvent plus grandes qu’elles ne peuvent finalement être tenues. Cela vaut surtout pour les aspects techniques tels que la résolution ou les fréquences d’images.

Bien que vous ayez déjà déliré sur le rêve 4K en tant que norme sur la PS4, il n’a jusqu’à présent pas été habituel. Il en va de même pour les fréquences d’images, qui peuvent encore être absolument souterraines aujourd’hui.

L’objectif est de 60 images par seconde

Par conséquent, Epic Games s’est maintenant fixé pour objectif de pousser 60 images par seconde comme norme sur la PS5 et la Xbox Series X. Cela vient d’un commentaire de Nick Penwarden, vice-président de l’ingénierie chez Epic Games. Le nouveau moteur d’éclairage Lumen, qui n’a jusqu’à présent été montré qu’à 30 images par seconde, est destiné à aider, mais l’objectif est une fréquence d’images considérablement plus élevée, sur laquelle l’équipe travaille actuellement de manière intensive.

Le Lumen Lighting-Eninge fonctionne déjà sur les consoles de nouvelle génération, mais avec quelques inconvénients tels que des reflets manquants dans les objets, un réglage fin avec des effets de traçage et une meilleure coordination entre la qualité et les performances. La qualité générale du moteur est déjà absolument fantastique et vous êtes enthousiasmé par ce que les créateurs en retireront.

La version finale d’Unreal Engine 5 sera disponible à partir de 2021.