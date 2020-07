La lune est 85 millions d’années plus jeune qu’on ne le pensait

Cette visualisation montre que la lune s’est formée à partir d’une collision qui, selon une nouvelle étude, s’est produite plus récemment que les scientifiques ne le pensaient auparavant. (Crédit image: Ron Miller)

Il s’avère la lune est un peu plus jeune que les scientifiques ne le pensaient – environ 85 millions d’années plus jeune, pour être précis.

Dans une nouvelle étude, des chercheurs du Centre aérospatial allemand ont découvert que non seulement la lune avait une fois océan de magma ardent et massif , mais notre satellite rocheux s’est également formé plus tard que prévu par les scientifiques.

Il y a des milliards d’années, une protoplanète de la taille de Mars a percuté la jeune Terre et, au milieu des débris et des décombres cosmiques, un nouveau corps rocheux s’est formé – notre lune. Dans ce nouveau travail, les chercheurs ont reconstruit la chronologie de la formation de la lune. Alors que les scientifiques pensaient auparavant que cette collision formant la lune s’est produite il y a 4,51 milliards d’années, les nouveaux travaux ont fixé la naissance de la lune à seulement 4,425 milliards d’années.

En relation: Comment la Lune s’est formée: 5 théories lunaires sauvages

Pour déterminer cette erreur de 85 millions d’années dans l’âge de la lune, l’équipe a utilisé des modèles mathématiques pour calculer la composition de la lune au fil du temps. En se basant sur l’idée que la lune était l’hôte d’un océan de magma massif, les chercheurs ont calculé comment les minéraux qui se sont formés lorsque le magma s’est refroidi se sont modifiés au fil du temps. En suivant la chronologie de l’océan magma, les scientifiques ont pu remonter jusqu’à la formation de la lune.

«En comparant la composition mesurée des roches de la lune avec la composition prédite de l’océan magma de notre modèle, nous avons pu retracer l’évolution de l’océan jusqu’à son point de départ, le moment où la lune s’est formée», -l’auteur Sabrina Schwinger, chercheuse au Centre aérospatial allemand, dit dans un communiqué .

Ces résultats, qui montrent que la lune s’est formée il y a 4,425 milliards d’années (donne ou prend 25 millions d’années), concordent avec les recherches antérieures qui ont aligné la formation de la lune avec la formation du noyau métallique de la Terre, selon le communiqué.

« C’est la première fois que l’âge de la lune peut être directement lié à un événement qui s’est produit à la toute fin de la formation de la Terre, à savoir la formation du noyau », Thorsten Kleine, professeur à l’Institut de planétologie de la Université de Münster en Allemagne, a déclaré dans le même communiqué.

Ces découvertes ont été décrits dans une nouvelle étude publié le 10 juillet dans la revue Science Advances.