La première image de Spider-Man 3 révèle un costume familier, un nouveau masque – / Film

Heureux Éternels jour, tout le monde! Aujourd’hui était censé être la date de sortie de Marvel Éternels, qui aurait été le deuxième film de Marvel Cinematic Universe que nous aurions vu cette année. Au lieu de cela, grâce à la pandémie, le dernier film Marvel à sortir en salles était Spider-Man: loin de chez soi, tout le chemin du retour en juillet 2019.

Mais ne désespérez pas trop: les choses avancent à nouveau dans l’univers Marvel, et aujourd’hui, Tom Holland a partagé la première image de l’ensemble des images encore sans titre Spider-Man 3 montrant Peter Parker balançant un nouveau masque dans le cadre de son costume. Découvrez-le ci-dessous.



Image de Spider-Man 3

Holland s’est rendu sur Instagram pour partager cette nouvelle photo de lui-même sur le tournage de Spider-Man 3, soulignant qu’il portait deux masques. Cela pourrait être juste un joli rappel pour ses fans de porter un masque – et si vous choisissez de le prendre pour argent comptant, veuillez écouter ce conseil, car les cas de COVID atteignent des niveaux records dans ce pays et cette pandémie est loin d’être plus de.

Mais si vous êtes le genre de fan de films de bandes dessinées qui voit une image comme celle-ci et se demande si cela signifie que nous pourrions voir Spider-Man (et les autres personnages de ce film) porter des masques dans le film final, gardez à l’esprit qu’à cause du saut de temps qui s’est passé Avengers: Fin de partie, le MCU est passé à l’année 2023, ou peut-être 2024 – il semble y avoir des désaccords au sein du fandom sur le calendrier. Quoi qu’il en soit, cela devrait théoriquement (espérons-le!) Déplacer les personnages dans un monde où ils ont sauté la pandémie, et ne devraient donc pas avoir besoin de porter des masques – du moins pas avec la même urgence que nous le faisons maintenant.

Le troisième Homme araignée le film solo dans le MCU devrait arriver dans les salles le 17 décembre 2021.

