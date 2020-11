Les fans de Leeds partagent la même peur de Robin Koch après la nouvelle – .

in

Les fans de Leeds se sont tournés vers Twitter pour révéler leur peur après que Robin Koch ait reçu un appel de l’équipe de Joachim Löw pour le prochain triple en-tête de l’Allemagne.

Les fidèles d’Elland Road paniquent devant la possibilité que le défenseur central se blesse, semble-t-il.

Marcelo Bielsa a déjà vu Liam Cooper et Diego Llorente subir des blessures alors qu’ils étaient en service international plus tôt dans la saison pour l’Écosse et l’Espagne respectivement, comme l’a rapporté Leeds Live.

Heureusement, Cooper s’est rétabli depuis, bien que Llorente ne soit pas encore de retour.

Malheureusement, nous n’avons même pas pu apercevoir le défenseur central espagnol avant qu’il ne se blesse.

Photo par Octavio Passos / Getty Images

À cet égard, la dernière chose que voudra Bielsa est de perdre Koch à la suite d’une blessure internationale, ce que les fans de Leeds sur Twitter craignent de se produire.

La signature de 13 millions de livres sterling du SC Freiburg sera dans l’équipe pour affronter la République tchèque, l’Ukraine et l’Espagne en l’espace d’une semaine.

Photo de Lars Baron / Getty Images

Le match de l’Allemagne contre la République tchèque aura lieu le 11 novembre, avant que l’équipe de Löw n’affronte l’Ukraine le 14 et l’Espagne le 17.

Si Koch joue à tous ces matchs, ce sera un énorme test pour sa forme physique étant donné le manque de temps entre chaque match.

Voyons comment les fans de Leeds sur Twitter ont réagi à son appel…

un autre cb blessé – ‘(@_traavv) 6 novembre 2020

Ne fais pas ça. Avoir. Blessé. – Chadwick (@ MChadwick94) 6 novembre 2020

Il vaut mieux ne pas se blesser – Jack Mullins (CHAMPIONS🏆) (@jaacklufc) 6 novembre 2020

Noooooooo😭 – Sam (@ sam24lufc) 6 novembre 2020

Sauvez nos arrières centraux! – Miguel de Marcelo (@LeedsLBC) 6 novembre 2020

Une autre blessure à venir 🤦🏻‍♂️ https://t.co/d4v25lgCVZ – LIAM MALLY (@ LiamMally01) 6 novembre 2020

