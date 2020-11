Oui, l’espace de stockage PS5 SSD utilisable n’est que de 667,2 Go

Maintenant que les embargos d’examen ont été levés, nous pouvons confirmer que la capacité de stockage SSD interne de la PS5 est plafonnée à 667,2 Go. Cela avait déjà été annoncé dans des images du menu PS5, mais a maintenant été confirmé avec des PS5 entre les mains d’influenceurs et de presse. À l’origine, l’inclusion du SSD devait réduire la taille des fichiers de jeu grâce à la non-duplication des actifs (une tactique utilisée pour améliorer les temps de chargement sur les disques durs standard), mais la taille des fichiers signalée pour les jeux PS5 en met encore beaucoup entre 50 et 100 Go, avec Call of Duty Black Ops Guerre froide avec 133 Go pour l’installation complète.

11 Go sont également pris immédiatement au lancement par Salle de jeux d’Astro, le platformer préinstallé qui fournit une démonstration complète des fonctionnalités du contrôleur DualSense. Il peut être supprimé si vous avez besoin d’espace supplémentaire (et téléchargé à nouveau depuis le PlayStation Store à tout moment).

Les options d’extension de stockage SSD PS5 ne seront pas activées le jour du lancement, Sony déclarant qu’il est «réservé pour une future mise à jour». La console comprend une baie d’extension de stockage SSD M.2 qui acceptera les clés SSD tierces, mais Sony doit toujours publier la mise à jour pour les faire fonctionner et publier une liste de modèles compatibles pouvant suivre les vitesses requises par le Contrôleur SSD personnalisé de la PS5. Ces options d’extension seront également probablement coûteuses.

Il a également été confirmé que vous ne pouvez pas utiliser un disque externe comme stockage à froid pour les jeux PS5 auxquels vous ne jouez pas. Au lieu de pouvoir mélanger ces jeux pour conserver l’espace de stockage limité, vous devrez supprimer et retélécharger.

Les jeux PS4, au moins, peuvent être stockés et joués à partir d’un disque externe, libérant ainsi un espace SSD précieux pour ces jeux PS5. Compte tenu de la taille moyenne des jeux de lancement, vous devriez pouvoir charger environ 10 à 20 jeux PS5 sur le SSD avant de commencer à avoir besoin d’espace supplémentaire. Espérons que d’ici là, Sony aura une mise à jour sur le moment où nous pouvons nous attendre à ce que les options d’extension de stockage SSD PS5 deviennent disponibles.

À quelle vitesse pensez-vous utiliser les 667,2 Go d’espace de stockage SSD PS5 disponible? Êtes-vous satisfait du plus petit espace de stockage pour réduire le coût global de la console? Faites-nous savoir dans les commentaires et continuez à suivre PSLS pour notre couverture PS5 précoce.