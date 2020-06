La plupart des films DC en direct quittant HBO Max en juillet

Avant son lancement le mois dernier, le nouveau service de streaming HBO Max de WarnerMedia a mis en évidence quelques sections clés de sa gigantesque bibliothèque pour montrer aux abonnés potentiels combien il avait à offrir. L’une des parties les plus importantes et les plus parlées de cette bibliothèque était la collection de films DC en direct, dont la majorité était en service au lancement. Malheureusement pour ceux qui se sont inscrits à HBO Max avec ce contenu DC à l’esprit, vous n’aurez pas cette collection de films pour très longtemps. Presque tous les films DC en direct sur HBO Max quittent le service dans quelques semaines.

La liste des films «Last Chance» sur HBO Max est présente depuis son lancement, un report de l’autre service HBO. Lorsqu’un film met fin à sa diffusion sur HBO, il rebondit également sur HBO Max. Ce qui est frustrant et déroutant à propos du départ des films DC, c’est qu’ils appartiennent tous à WarnerMedia. Certains films avaient déjà des accords de streaming en place avant HBO Max, mais les films de différentes générations et d’univers qui sortent d’un seul coup sont effrayants.

Ligue de justice, Batman v Superman: l’aube de la justice, Wonder Woman, Suicide Squad, Homme chauve-souris, Batman revient, Batman Forever, Batman & Robin, Catwoman, Jonah Hex, et Les perdants sont tous sur le point de sortir le 1er juillet, car c’est le film d’animation à succès Le film LEGO Batman. Ce ne sont pas non plus des informations cachées. Si vous cliquez sur l’un de ces titres sur HBO Max, vous verrez le message «Disponible jusqu’au 1er juillet 2020» juste en dessous de leur description.

Les seuls films DC qui restent après le 1er juillet sont Aquaman, Shazam!, Joker, La lanterne Verte, et Super Girl. C’est une liste assez courte par rapport à ceux qui partent.

D’une part, cela ne devrait pas être trop inquiétant car tous ces films appartiennent à WarnerMedia, ils reviendront donc inévitablement à HBO Max à un moment donné dans le futur. D’un autre côté, cependant, cela est incroyablement décevant pour tous les fans de DC qui se sont inscrits à HBO Max pour regarder ces films. Il y aura à peine un catalogue de films DC à choisir d’ici le début de juillet.

ComicBook.com a contacté HBO Max pour commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Êtes-vous déçu de voir tous ces films DC quitter HBO Max? Allez-vous continuer votre abonnement HBO Max sans eux? Faites le nous savoir dans les commentaires!

