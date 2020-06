3ème ligue – le vautour en faillite tourne autour de Kaiserslautern: la faillite du FCK comme « dernière cartouche »

Club de troisième division 1. Le FC Kaiserslautern a déposé son bilan. Avec cette étape, la fin du quadruple maître n’est pas scellée – au contraire.

Modèle économique au lieu d’un scénario d’horreur – la faillite a perdu son horreur: l’équipe de football de troisième division très endettée 1. Le FC Kaiserslautern a été le premier club de la ligue à utiliser les conditions favorables à la suite de la crise de la couronne et à déposer le bilan. Le club l’a confirmé lundi.

« La demande de mise en faillite doit être considérée comme une opportunité. C’est la dernière cartouche, mais elle devrait également être un » redémarrage « pour le FCK », a déclaré le général plénipotentiaire Dirk Eichelbaum lors d’une conférence de presse lundi après-midi. « Nous ne voulons plus investir dans le passé, mais dans le futur. Nombreux sont ceux qui veulent emprunter la voie avec nous car le FCK est un club avec de grandes opportunités », a déclaré le directeur général Soeren Oliver Voigt.

Si cette étape drastique il y a quelques mois avait été considérée comme la fin du quadruple championnat, le FCK profondément déchu a désormais la chance d’un avenir meilleur.

Endettement élevé: 1. Le FC Kaiserslautern recherche des investisseurs

« Aucun de nous n’a rendu cette décision facile. Cependant, avec cette option pour une restructuration économique à moyen et long terme, nous pouvons sensiblement élargir notre champ d’action et garder le dos libre pour les opérations de jeu », a souligné Voigt: « Nous voulons et pouvons saisir l’opportunité de contribuer à notre base de capitaux propres. Renforcer les investisseurs pour un redémarrage économique fondamental. Nous sommes capables de restructurer et certainement dignes d’être rénovés. «

Le mot magique pour le Palatinat qui a accumulé des dettes de plus de 20 millions d’euros et qui manque 15 millions d’euros pour la saison à venir s’appelle faillite. L’association traditionnelle veut se rénover et le rendre si intéressant pour les investisseurs.

La procédure devant le tribunal de district n’a pas été trop difficile pour les responsables, la DFB ayant suspendu la déduction obligatoire de neuf points en raison de la pandémie. Le droit de l’insolvabilité a également été temporairement assoupli par le législateur. Les conditions d’une rénovation de faillite n’ont jamais été aussi bonnes.

Mauvaise gestion au FCK: De l’eau sur le moulin des critiques

Les Red Devils n’avaient de toute façon pas d’autre option, car les discussions avec les créanciers sur une coupe de cheveux au cours des derniers jours n’avaient pas abouti. Du point de vue FCK, il aurait fallu que les prêteurs renoncent largement à leur argent pour attirer de nouveaux prêteurs. Le club ne semble intéresser les investisseurs potentiels que s’il a été rénové et qu’il n’y a plus de lacunes financières à combler.

« L’intérêt des investisseurs pour la marque FCK était et est énorme. De plus, la volonté de développer davantage cette marque », a déclaré Voigt: « En fin de compte, les perspectives actuelles et futures continuent de nous indiquer leur volonté de renforcer fondamentalement notre base de capitaux propres. »

Si tout se déroule selon les souhaits de l’association, Voigt peut rester en fonction. Il reçoit le soutien du spécialiste de la faillite Frank Schäffler et d’un administrateur. Les contrats des formateurs et des professionnels sont restés. Le vainqueur de la coupe à deux reprises aurait une sécurité de planification en vue de la saison à venir.

Cependant, le concept est également au détriment du grand public, car l’Agence fédérale pour l’emploi assumera les coûts salariaux mensuels jusqu’à 6 900 euros par employé au cours des trois prochains mois. Le fait que le contribuable doive supporter des années de mauvaise gestion et de déclin depuis le championnat sensationnel de l’étoile montante de l’époque en 1998 est de l’eau pour les meuniers des critiques de la conduite des affaires du football.

Le jour de l’anniversaire du maréchal: le héros titre de Lautern et ce qu’il est advenu 1/29 Le 2 mai 1998, la plus grande sensation dans l’histoire de la Bundesliga était peut-être parfaite: le FCK a remporté le titre de champion en tant que nouveau venu. Avec Olaf Marschall, l’un des héros fête jeudi son 54e anniversaire. Qu’est-il arrivé aux joueurs à ce moment-là? 29/02 TOR – Andreas Reinke: 31 apparitions dans la saison de championnat. Joué en Grèce et en Espagne après son passage au FCK, puis essayé comme entraîneur. Il dirige une ferme dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale depuis 2008. 29/03 Lajos Szucs: 3 apparitions. A essayé au FCK jusqu’en 2002 avant de retourner dans sa Hongrie natale. Il l’a même apporté à quelques internationaux A là-bas. 29/04 Petr Kouba: sans engagement. N’a jamais joué pour le FCK et a même été interdit de dopage pendant son séjour au Palatinat. Parfois, il est retourné au Sparta Prague, où il a quitté en 2005. Bierhoff et Wembley traînaient-ils toujours après lui? 29/05 DÉFENSE – Andreas Brehme: 5 missions. La folle saison de championnat a été la dernière de sa carrière incroyable. Pas autant de succès par la suite qu’un entraîneur. Le héros de la Coupe du monde 1990 est maintenant assez silencieux. 29/06 Frank Greiner: 1 mission. En août 1997, il a déménagé au VfL Wolfsburg, où il a débuté jusqu’en 2003, puis a mis fin à sa carrière professionnelle. Avant cela, il avait un peu contribué au triomphe du FCK lors de la journée 2 lors de la victoire 1-0 contre son ancien club de Cologne. 7/29 Janos Hrutka: 3 missions. Le Hongrois de 1,96 mètre de longueur d’arbre n’a jamais pu l’emporter au FCK. Un passage à l’Eintracht Frankfurt a échoué en raison du contrôle médical. Retour à Ferencvaros à Budapest en 2000. 29/08 Miroslav Kadlec: 32 apparitions, 1 but. Après plus de 200 matchs en Bundesliga seul pour le FCK, le stratège en chef de Rehhagel est retourné directement dans le pays tchèque après le titre sensationnel et a fait ses premiers pas en première division à près de 38 ans. 9/29 Harry Koch: 31 apparitions. La légende de la défense du Palatinat a traversé le pays jusqu’en 2003 dans un maillot FCK. Il a ensuite joué la 2e ligue et la ligue régionale à Trèves. Puis formateur à Dörbach. Son Robin (SC Freiburg) a marqué ses premiers buts en Bundesliga en 2017/18. 29/10 Roger Lutz: 6 missions. L’ingénieur diplômé a remporté le titre avec son FCK en tant qu’amateur. Plus tard, a remporté des championnats au Luxembourg, a été entraîneur adjoint et membre du conseil de surveillance à Kaiserslautern. Aujourd’hui, il est chef d’équipe. 29/11 Axel Roos: 31 apparitions. Le plus emblématique de tous les professionnels du FCK, qui détient le record de fidélité de 22 ans en tant que membre actif du club et a remporté deux championnats et deux coupes avec les Red Devils. Après la carrière i.a. Formateur à Pirmasens, Albanie, Bahreïn, … 29/12 Oliver Schäfer: 10 apparitions. A travaillé pendant huit ans chez FCK en tant qu’acteur fiable. A ensuite été à Besiktas, à Hanovre et à Sarrebruck, puis est revenu comme entraîneur de réserve. Actuellement entraîneur des U19 de Sarrebruck. 13/29 Michael Schjönberg: 32 apparitions, 4 buts. Le Bayern a tout de suite tiré au début de la saison – et a tenu un penalty à Fribourg en remplacement du gardien de but remplaçant. A dû arrêter en 2001. Aujourd’hui, il est l’entraîneur du club danois Aarup BK. 14/29 MITTELFELD – Michael Ballack: 16 apparitions. Entré au Betze de Chemnitz et est immédiatement devenu un maître. La saison suivante, il a si bien joué que Leverkusen l’a racheté pour beaucoup d’argent. Le reste doit être connu. 15/29 Andreas Buck: 31 apparitions, 1 but. Entré au FCK comme une véritable légende du VfB et a immédiatement fait de nouveau l’histoire. La marque de fabrique était sa vitesse incroyable. Puissance aujourd’hui en gestion d’actifs et en assurance. 16/29 Stefan Ertl: 5 missions. Jeune houblon, il a déjà réalisé un bénéfice pour Gladbach avant de devenir amateur du FCK. La plupart du temps, cependant, il joue dans la ligue régionale. 17/29 Thomas Franck: sans engagement. Avec BVB, il a été double champion d’Allemagne et a atteint la finale de la Coupe UEFA. Au FCK, il n’a joué qu’un rôle secondaire en deux ans et a finalement mis fin à sa carrière avec son club à domicile Waldhof Mannheim. 18/29 Marian Hristov: 22 apparitions, 5 buts. Joué au FCK de 1997 à 2004, au final même avec des amateurs. A joué deux finales de Coupe du monde avec la Bulgarie et aussi un peu au VfL Wolfsburg. 19/29 Junior: sans engagement. Recommandé par les amateurs pour l’équipe professionnelle, mais n’a été utilisé que l’année suivant le titre en Bundesliga et même en CL. Plus tard actif à Nuremberg et Burghausen. 20/29 Pascal Ojigwe: 1 mission. A été champion du monde U17 avec le Nigeria en 1993, mais n’a jamais vraiment commencé au FCK. Plus tard, il a joué pour Cologne, Leverkusen et 1860 Munich avant de rentrer chez lui. 21/29 Ratinho: 26 apparitions, 4 buts. A secoué le Betze en 2e ligue et en saison de championnat et est resté un diable rouge pendant sept ans. Stations ultérieures: Chine, Kazakhstan, Suisse. Ensuite: entraîneur des jeunes au FCK et aubergiste de la région. 22/29 Thomas Riedl: 6 apparitions, 1 but. Papa avait été un diable rouge. A joué cinq ans à Betze, puis deux à 1860, puis cinq pour le FCK. Riedl est également une légende à Munich, car il a tiré une fois sur le Bayern avec un tir à longue portée. 23/29 Ciriaco Sforza: 32 apparitions, 3 buts. Alternait constamment entre Betzenberg et FC Bayern et réussissait plus ou moins. Kick super fin, moins brillant en tant qu’entraîneur. 24/29 Martin Wagner: 30 apparitions, 4 buts. A terminé un total de 241 matchs de compétition pour le FCK et édité l’aile gauche comme aucun autre Hans-Peter Briegel. Entré brièvement à Wolfsburg avant de mettre fin à sa carrière en 2001. 25/29 STORM – Pavel Kuka: 22 apparitions, 5 buts. Le Tchèque a réalisé son meilleur temps dans la saison 94/95 au FCK. Là, il a marqué 5 buts en Bundesliga en quatre jours, dont 2 lors d’une victoire 4-0 contre le Bayern. A fondé son propre club en 2015 dans son pays d’origine. 26/29 Olaf Marshal: 24 apparitions, 21 buts. Arrivé de Dresde en 1994 pour la somme record du FCK de 2,8 millions de marks. Décidé dans la saison de championnat ressenti chaque match en temps d’arrêt. Malheureusement, blessé trop souvent. Au FCK jusqu’en 2002, puis au Qatar et en finale. 27/29 Marco Reich: 31 apparitions, 1 but. À 20 ans, 21 ans était considéré comme l’un des meilleurs talents du pays et était un point fixe dans l’équipe de maître de Rehhagel. Depuis 2001, toujours en mouvement et plus jamais aussi bon à l’ufm Betze. Légende au FC Schmittweiler-Callbach. 28/29 Jürgen Rische: 27 apparitions, 11 buts. Partenaire congénial de Marshal, avec qui il avait déjà donné un coup de pied ensemble au 1. FC Lok à Leipzig. Plus tard à Wolfsburg et à Braunschweig, où il a également travaillé comme entraîneur d’athlétisme et de réadaptation. Sans club aujourd’hui. 29/29 Formateur: Otto Rehhagel. Après une année mouvementée au Bayern, il a embauché 1996 dans son ancien club, qui venait de se reléguer pour la première fois. La démission est intervenue deux ans après le miracle. Après cela, il est devenu grec …

FCK: Y a-t-il toujours un accord sur une coupe de cheveux?

Toutefois, avant que le projet puisse être mis en œuvre, un plan d’insolvabilité est nécessaire, qui doit être approuvé par le tribunal et qui doit être approuvé par au moins la moitié de tous les créanciers. Quoi qu’il en soit, les prêteurs sont les grands perdants.

En cas d’insolvabilité planifiée, ils resteront probablement sur environ 90% de leurs créances. Chez FCK, cela concernerait principalement la société financière Quattrex, le marketeur Lagardère et l’homme d’affaires luxembourgeois Flavio Becca.

En raison de la décision du club, la balle repose désormais dans la moitié des créanciers. Vous avez trois mois pour convenir d’une coupe de cheveux avec le Palatinat. Ce n’est qu’alors que le tribunal décidera si la demande de mise en faillite auto-administrée devient réelle.

