La nouvelle puce M1 d’Apple, les Mac, le manque de données de performance et plus de nouvelles technologiques aujourd’hui

1. Puce M1 d’Apple et nouveaux Mac M1

L’événement d’Apple a présenté hier sa puce M1 basée sur Arm en tant que nouveau chipset de silicium Apple, et a annoncé trois nouveaux Mac qui porteront le matériel qui n’est plus Intel: le MacBook Air 13 pouces, le MacBook Pro 13 pouces et une surprise, le Mac Mini. Les nouveaux Mac semblent à peu près identiques, avec quelques changements de clavier, et la principale promesse est une plus grande autonomie de la batterie pour le moment.

Pour être clair, ce sont les Mac bas de gamme qui reçoivent un coup de pouce:

Ils seront mis en vente la semaine prochaine, à plus ou moins au même prix que les versions actuelles d’Intel.

Nous n’avons encore vu aucun avis de sources indépendantes.

C’est la ligne du haut.

Creusons un peu.

La puce M1:

Enfin, nous avons vu des détails limités dans le premier système sur puce (SoC) Apple silicon pour Mac. Construit sur un processus de 5 nm, avec des transistors 16B (en hausse de 35% par rapport à l’A14), un processeur à 8 cœurs (quatre couleurs de performance, quatre couleurs à haute efficacité), un processeur graphique jusqu’à 8 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs.

Le chipset intégré signifie que l’achat d’un nouvel Apple Mac avec son silicium ressemble plus à un iPad: vous ne choisissez que la RAM, plus la taille de stockage.

j’étais extrêmement déçu qu’Apple ne nous a pas donné de données réelles sur ce qu’il a ici avec le M1. Nous n’avons vu que des aperçus à travers des lunettes et des animations teintées Apple.

Une grande partie de ce que Apple a dit était soigneusement ou même bizarrement conçue pour avoir fière allure. Par exemple, il a promis, à de nombreuses reprises, des performances CPU «jusqu’à 5x» meilleures ou des performances GPU «jusqu’à 3x» meilleures. Mais la clé est que cela dépend de votre référence. Comme il s’avère, Apple publie l’empreinte fine, mais cela rend les comparaisons clairement faibles.

Voici l’un de ses graphiques sans étiquettes X ou Y, et sans véritable référence (quelle «puce d’ordinateur portable»?):

Apple a également déployé des phrases comme le MacBook Air est «plus rapide que 98% des ordinateurs portables vendus l’année dernière», ce qui n’a pas de sens.

Le nœud de cela est qu’Apple ne divise pas les catégories ou les prix. La vaste gamme d’ordinateurs portables vendus sont des appareils d’entrée de gamme et économiques, simples et axés sur l’autonomie de la batterie. Il comprend des ordinateurs portables à 270 $, des ordinateurs portables à 350 $ et tous les bas de gamme vendus à la plupart des gens. Le prix de vente moyen est d’environ 650 $.

Apple fait très attention à choisir ses chiffres ici – le MacBook Air coûte 999 $. Oui, il devrait être plus rapide que la plupart des ordinateurs portables PC. Est-ce plus rapide que les ordinateurs portables à 999 $?

Dernier point à ce sujet: seul l’un des 50 ordinateurs portables PC les plus vendus d’Amazon coûte plus cher que le MacBook Air.Les PC, pour beaucoup de gens, ne sont pas des appareils de jeu ou de création professionnelle.

Et la raison pour laquelle je me laisse frustrer est expliquée dans cette fabuleuse plongée approfondie d’Anandtech, qui est aussi proche que nous en arriverons à connaître les performances de M1 maintenant: «Apple prétend que le M1 est le processeur le plus rapide au monde. Compte tenu de nos données sur l’A14, surpassant toutes les conceptions d’Intel et en deçà du plus récent 5950X Zen3 d’AMD – un Firestorm cadencé plus haut au-dessus de 3 GHz, le cache L2 50% plus grand et un TDP déchaîné, nous pouvons certainement croire Apple et le M1 pour pouvoir réaliser cette revendication.«

Les performances probables, et la capacité d’Apple à améliorer sa plate-forme au fil des ans, semblent étonnamment bonnes et rendent Intel étonnamment lent.

Nous attendons avec impatience des benchmarks indépendants!

MacOS Big Sur sortira aussi demain, le 12 novembre.

Batterie, clavier de refroidissement:

Là où Apple a parlé des chiffres, c’était la batterie. En adoptant une approche plus holistique avec le silicium Apple et en suivant les meilleures efficiences que nous avons constatées avec d’autres ordinateurs portables fonctionnant avec du silicium à base d’Arm, il y a de gros gains d’autonomie de la batterie.

Apple a noté une augmentation de la durée de vie de la batterie allant de 6 à 10 heures, tandis que les batteries restent de la même taille.

Le MacBook Air n’a désormais pas de ventilateur, avec seulement un refroidissement passif et Apple ne suggérant aucun problème de performances ou de chauffage en cas de charge. Cela fonctionnera-t-il? Certains commentateurs pensent que c’est volontairement limitatif.

Oh, et certains des les nouvelles touches de fonction du MacBook Air ont des fonctions différentes (Twitter).

Des omissions?

Il est vraiment curieux qu’Apple n’ait pas inclus la connectivité 4G LTE, tout comme il le fait avec la gamme iPad, que beaucoup de gens adorent. Non pas que les Mac aient eu cela dans le passé, mais les chipsets et les modems basés sur Arm sont le pain et le beurre de l’iPhone et de l’iPad d’Apple. C’est trop logique.

Je vous garantis qu’Apple le fera à un moment donné, il se peut simplement qu’elle veuille proposer l’appareil équivalent pour le moment, et plus tard ajouter plus de fonctionnalités et de complexité à sa gamme dans les futures mises à jour.

Apple n’a pas non plus sorti de version à écran tactile Mac, bien qu’il ait noté que les applications écrites pour iOS / iPadOS fonctionnent maintenant sur macOS Big Sur avec du matériel Apple silicon.

Les Mac M1 ne prennent pas en charge les GPU externes (Engadget).

Des questions:

Question massive: quelle est la différence entre le nouveau MacBook Air et le MacBook Pro? Apple n’a pas précisé cela, mais l’Air a un GPU à 7 cœurs, les couleurs Pro 8, plus un «port d’alimentation USB-C» sur le Pro. Et à part cela, l’Air est plus léger et plus fin, le Pro plus lourd. Cela donne au Pro deux heures de meilleure autonomie, il a un ventilateur, il a une barre tactile, des haut-parleurs plus forts, de meilleurs micros… et l’écran peut devenir 100 nits plus lumineux? Il semble que les différences ici rendent le Pro meilleur, mais 300 $ de mieux?

Oh mec, je ne peux pas attendre les comparaisons.

Des questions plus sérieuses. Apple facture ici le prix fort pour un produit de transition.

Il s’en tient à facturer des prix haut de gamme pour ce qui n’est pas des performances natives pour presque toutes les applications qu’elle ne crée pas elle-même. Est-ce que chaque application fonctionnera un jour? Les notes de développement d’Apple mentionnent que son émulateur ne prend pas en charge toutes les extensions Intel.

Je suis sûr que des applications comme Firefox, Airmail ou LastPass fonctionneront. Mais ce sont les applications de développeur individuel qui peuvent avoir du mal.

Apple n’offre qu’un maximum de 16 Go de RAM avec cette gamme, ce qui suggère des limitations (The Verge).

Amusement:

Apple a ramené le son de démarrage Mac, créé par Jim Reekes.

Et cela a ramené le gars de la publicité «Je suis un PC» (TechCrunch). Mais cela n’a pas ramené Justin Long, curieusement.

Ce que dit Qualcomm:

Malgré leurs enchevêtrements juridiques sur les modems au cours des dernières années, Qualcomm représente en quelque sorte un allié pour Apple, et la société de San Diego considère les puces de bureau basées sur Arm d’Apple comme un catalyseur de changement réel, dont elle bénéficierait également.

«Nous sommes en fait très enthousiastes à propos de leur annonce, car ce que nous pensons, c’est reconnaître le voyage que nous avons entrepris depuis quelques années. Ils reconnaissent qu’Arm est un écosystème important et que les PC ne sont plus équivalents uniquement à x86 », a déclaré un représentant de l’entreprise.

«Nous savons qu’ils vont conduire beaucoup des mêmes choses que Qualcomm a commencées il y a quelques années. Stimuler l’innovation dans les facteurs de forme, la finesse et la légèreté, l’autonomie de la batterie, etc. »

Mais Qualcomm a souligné les problèmes qu’il a rencontrés avec ses puces basées sur Arm, et celles-ci sont avec applications héritées:

«Avoir des émulateurs pour relier l’écosystème hérité au nouvel écosystème est une bonne chose, mais vous aurez des défis», a déclaré un représentant de l’entreprise en réponse à une question d’Android Authority.

«Il y a beaucoup de vieux logiciels très mal écrits. Et les émulateurs ne résolvent pas tout cela. Donc, comme vous pouvez l’imaginer au cours des dernières années, c’est comme un coup de taupe, les assommer un par un.

Pourtant, Apple pourrait être l’étincelle qui voit le développement d’applications décoller – le dirigeant de Qualcomm a également noté qu’ils avaient parlé à des développeurs d’applications qui remettaient en question la viabilité à long terme d’Arm sur les PC. Mais ces développeurs sont maintenant en train de «prendre Arm au sérieux »Suite à la décision d’Apple.

