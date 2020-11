Lisez un extrait exclusif ‘Star Wars’ de l’anthologie ‘D’un certain point de vue: l’Empire contre-attaque’

De retour le 21 mai 1980, « Star Wars: L’Empire contre-attaque « a zoomé sur les théâtres avec ses sensations d’opéra spatial à l’ancienne, poursuivant la saga qui a commencé avec » Star Wars: Un nouvel espoir « trois ans plus tôt.

En l’honneur du 40e anniversaire du fantastique suivi du réalisateur Irvin Kershner, un nouveau livre d’anthologie intitulé « D’un certain point de vue: l’Empire contre-attaque » (Del Rey Books, 2020) a été lancé le 10 novembre pour célébrer l’héritage durable du film à succès.

Cette couverture rigide de 576 pages est remplie de réimaginations littéraires de héros, méchants, droïdes, monstres et extraterrestres « Star Wars » mémorables du film écrit par une liste de 40 conteurs inspirés – et nous servons un extrait exclusif de l’histoire centrée sur Palpatine de l’auteur Mike Chen, « Disturbance ».

« From A Certain Point Of View » présente également des contributions supplémentaires d’auteurs à succès et d’artistes de renom comme Cavan Scott, Austin Walker, Michael Moreci, Gary Whitta, Jim Zub, Hank Green, Tracy Deonn, Mark Oshiro, Adam Christopher, Delilah Dawson, Alexander Freed, John Jackson Miller, Anne Toole et bien d’autres.

Tous les écrivains participants ont généreusement renoncé à une compensation pour leurs histoires et leurs profits seront reversés à Premier livre , une organisation à but non lucratif qui fournit de nouveaux livres et du matériel didactique aux éducateurs et aux organisations au service des enfants dans le besoin.

« L’idée d’écrire Palpatine était trop séduisante », a déclaré Chen à Space.com. « D’autant plus que son moment dans » ESB « est un tournant énorme pour la saga – c’est le moment où le passé se heurte au présent, où les allégeances et les motivations de Vader sont vraiment mises à l’épreuve. Donc, entrer dans sa tête pour une telle chose – et, en tant que grand fan des préquelles et de « Clone Wars », de pouvoir tisser du tissu conjonctif à travers la saga – c’était vraiment « aller grand ou rentrer à la maison ».

Pour Chen, « L’empire contre-attaque « est la cheville ouvrière de toute la saga.

«Non seulement cela élargit le mythe dans des directions presque illimitées, mais cela change la portée de la série de l’aventure spatiale de la rébellion à une histoire de famille très personnelle (dans une aventure spatiale de la rébellion)», ajoute-t-il. «Ce peu de redirection ajoute tellement de couches supplémentaires aux personnages et au monde, et jette les bases de pratiquement tout ce qui se passe après.

« J’avais deux ans quand il est sorti, donc je l’ai raté juste dans les théâtres, même si je me souviens précisément à un moment donné de cette époque avoir été dans un Toys R Us et avoir fait une crise pour obtenir le petit ensemble de jeu Hoth avec le tauntaun en caoutchouc qui avait » ventre ouvert « fente dedans pour bourrer tes silhouettes ».

Passez maintenant à notre extrait exclusif de « Disturbance » de Mike Chen, dans « From A Certain Point Of View: The Empire Strikes Back ».

L’empereur Palpatine joue un rôle principal dans «Disturbance», un conte de l’anthologie «D’un certain point de vue: l’Empire contre-attaque». (Crédit d’image: Del Rey Books)

L’empereur Palpatine ressentit une grande perturbation dans la Force.

Il a éclaté, clair comme un vaisseau émergeant de l’hyperespace, envoyant des ondes de choc à travers l’obscurité et la lumière, le froid et la flamme. Il ferma les yeux, et bien qu’il soit physiquement entouré de noir absolu, cela lui donna la vue.

Il n’était plus assis dans la chambre froide et sans lumière cachée loin sous l’ancien temple Jedi, un endroit qu’il utilisait pour approfondir sa maîtrise du côté obscur. Au lieu de cela, il ressentit la pure violence de la Force, la montée et la chute de ses courants infinis, ce que seul un vrai Seigneur Sith oserait inviter.

Les Jedi, dans leurs anciennes manières insensées, avaient gaspillé leur vie, même leur Ordre, préoccupés par leur connexion à la Force. Symbiose. Couler. Un tel idéalisme primitif.

C’est pourquoi ils ont disparu. La Force n’a jamais été élégante ou lumineuse, du moins pas pour ceux qui voyaient toute l’étendue des possibilités. Les Jedi, avec leur engagement myope à la vie de toutes choses, n’en a connu qu’une partie. Mais le côté obscur en demandait plus. Cela a fonctionné au milieu de l’océan chaotique de la Force, l’incarnation même de la vie et de la mort, du passé et du futur, de tout et de rien. Il n’y avait pas de symbiose, seulement une bataille sans fin pour le contrôle à la fois de l’ombre et de la lumière. Ce n’est qu’alors qu’il a été possible de le plier à sa volonté, d’exploiter son potentiel dans la voie la plus puissante.

Mais quand une perturbation assez forte a éclaté à cause de la turbulence, la Force s’est libérée. Pendant seulement une seconde, peut-être un simple flash. Certains auraient pu ressentir une ombre de peur en reconnaissant la perturbation, mais Palpatine savait qu’il ne valait pas mieux que déjà céder à quelque chose d’aussi trivial que les émotions. Ces types de risques ont été éliminés il y a longtemps, dans une autre vie. Tout ce qui l’intéressait était la source du trouble. Parce que lorsque le côté obscur a relâché son emprise, une seule chose a dû être faite:

Pour riposter.

Pour l’apprivoiser. Et conquérir.

Un certain temps s’était écoulé depuis qu’une perturbation avait éclaté d’une telle ampleur, lorsqu’un pic dans la Force avait laissé la galaxie échapper à la surveillance de Palpatine. Cela avait été un petit clin d’œil, le moindre mouvement du doigt d’un être. Mais dans ce cas, le doigt a appuyé sur la gâchette à un moment très précis, volant à une vitesse et une altitude très spécifiques, permettant ainsi aux torpilles à protons de se lancer et de se propager à travers un petit orifice d’échappement.

Un instant de précision. Comment ce pic est venu à être, Palpatine est resté incertain. Seules de vagues certitudes apparurent malgré ses efforts. Il y avait un pilote. Un dans la rébellion. Celui qui a piloté un X-wing pendant cette bataille. Celui qui a appuyé sur cette gâchette.

Mais la connexion de ce pilote à la Force? Cela est resté un mystère, même jusqu’à il y a quelques instants.

Puis tout a changé.

Parce que lorsque Palpatine a ressenti la grande perturbation, il a cédé au chaos, traversant les vagues déferlantes de la Force et les sillons sous-jacents jusqu’à ce que la source se révèle. Une énergie ondulait vers l’extérieur, une fréquence qui répondait à une question et en créait une autre.

C’était en effet lié à ce pilote rebelle d’il y a trois ans. Et pourtant, il y avait plus.

La Force a bondi, quelque chose rassemblant des défenses autour de la perturbation, repoussant tous ceux qui osaient s’approcher. Mais Palpatine a riposté, se frayant un chemin jusqu’à l’œil de la tempête, pas à pas. Le courant riposta, se protégeant comme un dragon-soleil gardant ses trésors avec toute la puissance d’une étoile explosive.

Mais le côté obscur était trop fort.

Palpatine était trop forte.

Sheer propulsera Palpatine comme il l’a toujours fait, repoussant la détermination de quelqu’un ou de certainschose voulant cacher cela, un secret si serré que le désir même de le protéger s’est révélé, ne serait-ce que pour un clin d’œil.

Tout comme la Force a parlé au pilote rebelle en appuyant sur la détente, elle s’est révélée à Palpatine ici. Pas en guidant le lancement des torpilles, mais avec une vision.

Ce que Palpatine a vu dans la Force aurait dû l’effrayer.

Sur le sol de son bureau dans la capitale impériale gisaient les corps de deux gardes royaux, leurs casques rouges coupés jetés à travers l’espace. Et à côté d’eux, une silhouette se tenait.

Stoïque. Intimidant. Du froid.

Tout comme le Sith de la légende, avec une puissance émanant de son souffle même.

Les Sith, après tout, ont toujours tenté un coup d’État. C’était la manière des choses.

Cette figure est restée au garde-à-vous, la lueur cramoisie d’un sabre laser dessiné se reflétant sur une transparence panoramique. Des ombres projetées sur le visage encapuchonné de la silhouette, un bref regard suffisant pour montrer que c’était un jeune homme; pas un vieux sorcier comme Dooku, non couvert de tatouages ​​démoniaques comme Maul, et pas un choc lourd d’organique et de mécanique comme Vader.

Seulement, semblait-il, un garçon.

« D’un certain point de vue: l’Empire contre-attaque » est disponible dès maintenant dans les livres Del Rey.

