La mystérieuse société Benedict passe de Hulu à Disney + – / Film

Tony Hale a trouvé son prochain rôle principal.

le Développement arrêté et Veep l’acteur jouera dans La mystérieuse société bénédictine, une adaptation télévisée en direct des livres à succès de l’auteur Trenton Lee Stewart qui suivent un groupe d’orphelins infiltrés dans un pensionnat. La série a été initialement développée à Hulu, mais est depuis passée sur une autre plate-forme sous l’égide de Disney: selon un nouveau communiqué de presse, l’émission sera diffusée sur Disney + l’année prochaine. Obtenez plus de détails ci-dessous.

Stewart a écrit quatre livres dans la série, et le roman original sert d’inspiration pour la première saison en huit épisodes de cette adaptation. Voici la logline:

Placé sous couverture dans un pensionnat connu sous le nom de l’Institut, un groupe d’orphelins doit déjouer un complot néfaste aux ramifications mondiales tout en créant un nouveau type de famille en cours de route.

Hale joue Nicholas Benedict, un homme excentrique qui rassemble une guilde d’assistants dans le but d’empêcher son frère jumeau diabolique, le merveilleusement nommé Ledroptha Curtain, d’utiliser un groupe d’assistants rivaux pour laver le cerveau de la population et conquérir le monde. Le communiqué de presse officiel de Disney + mentionne seulement que Hale joue Benedict, mais un rapport précédent indiquait que Hale jouerait les deux rôles.

Hale sera rejoint à l’écran par Kristen Schaal, Ryan Hurst, MaameYaa Boafo, Gia Sandhu, Seth Carr, Emmy DeOliveira, Mystic Inscho, et Marta Timofeeva.

Dana Walden, la présidente du divertissement à Walt Disney Television, a déclaré qu’elle avait déjà vu les premiers épisodes de l’émission et avait déterminé que sa nature familiale en faisait un choix parfait pour Disney +. Matt Manfredi et Phil Hay, qui a co-écrit des films comme Destructeur, L’invitation, Longer, et RIPD, sont les scénaristes et créateurs de la série, et les showrunners seront Todd Slavkin et Darren nageur, qui étaient écrivains / producteurs de Smallville, Pas de famille ordinaire, et la série Freeform Chasseurs d’Ombres.

«Nous sommes tellement ravis que Disney + soit le foyer de notre émission», ont déclaré Manfredi et Hay dans un communiqué conjoint. “Quel bel endroit pour être! C’est une belle chose de se sentir aussi soutenu et inspiré que nous l’avons fait, à chaque étape du chemin, par toute notre équipe à 20 ans.e, Hulu et la famille Disney; et nous sommes honorés et satisfaits de la croyance dans le spectacle que cela représente. À partir du moment où Jamie et Karen nous ont apporté ces livres fantastiques, grâce à notre collaboration avec Todd, Darren, Tony et notre incroyable casting et équipe, nous nous sommes sentis très chanceux. Je me sens certainement comme ça aujourd’hui.

Slavkin et Swimmer ont publié leur propre déclaration: «Nous sommes ravis d’aider à apporter le merveilleux livre de Trenton Lee Stewart et l’adaptation exquise de Matt et Phil à Disney +. C’est la plate-forme idéale pour la Mysterious Benedict Society et nous avons hâte que le monde entier voie ce spectacle.

