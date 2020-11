Disney Sports Film Safety a une bande-annonce, le film arrive à Disney + 11 décembre

sécurité est un nouveau film Disney à venir sur Plus le 11 décembre. Il étoiles Jay Reeves, Thaddeus J. Mixson, Corinne Foxx, Matthew Glave, Chasseur Sansone, Amanda Warren, Miles Burris, Isaac Bell, Elijah Bell, et James Badge Dale. Réalisé par Reginald Hudlin, il raconte l’histoire de la sécurité du football Clemson Ray McElrathbey et les épreuves et les difficultés qu’il a traversées alors qu’il était à l’université pour élever son frère de 11 ans. La sécurité est le dernier film sportif inspirant de la Maison de la souris, et on a l’impression que cela fait longtemps que nous n’en avons pas eu. Découvrez la bande-annonce et l’affiche pour sécurité en bas.

Synopsis et affiche de sécurité

« La sécurité est inspirée par l’histoire vraie et stimulante de l’ancien sécurité du football de l’Université de Clemson, Ray McElrathbey (Jay Reeves), un jeune homme confronté à une série de circonstances difficiles, dont le dévouement et la persévérance l’aident à triompher de difficultés répétées. Aidé par ses coéquipiers et le Clemson, il réussit sur le terrain tout en élevant et en prenant soin de son frère Fahmarr (Thaddeus J. Mixson), 11 ans. «

Disney a une longue tradition de films sportifs et, espérons-le, cela signifie qu’ils y reviennent. Se démarque avant d’inclure Souvenez-vous des Titans, Miracle, Angels in the Outfield, The Mighty Ducks franchise (oui, même partie 3), The Kid, Cool Runnings, et même le Air Bud des films. Sera-ce à ce niveau? Qui sait, nous ne l’avons pas encore vu. Mais l’histoire est fantastique, Hudlin est un grand réalisateur, et bon, c’est Disney. Les chances sont, nous apprécierons cela. Je veux juste voir plus de films de sport à ce stade, et si Disney veut me les donner sur Plus, qu’il en soit ainsi. sécurité arrive à Disney + le 11 décembre, les doigts croisés qu’il est aussi spécial que nous l’espérons.

Voir aussi Nouveau monstre Godzilla contre Kong taquiné dans la marchandise - / Film Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!