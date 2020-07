La mise à jour en ligne «  massive  » de Red Dead devrait arriver la semaine prochaine

Rockstar dit qu’une mise à jour « massive » de Red Dead Online arrivera la semaine prochaine, le mardi 28 juillet. Il est prudent de dire que les fans ont attendu un moment pour celui-ci – les joueurs ont protesté contre le manque de soutien du jeu en se déguisant en clown plus tôt ce mois-ci – et les critiques générales se multiplient depuis des semaines.

Malheureusement, nous n’avons pas grand-chose à faire en ce qui concerne la mise à jour elle-même. Il n’y a pas encore de notes de mise à jour à consulter, donc tout ce que nous avons est le communiqué de presse. Il se lit comme suit: « Les joueurs peuvent s’attendre à ce qu’une nouvelle mise à jour massive arrive le mardi 28 juillet avec un nouveau Frontier Pursuit qui présentera aux joueurs les secrets du naturalisme dans le cadre d’un tout nouveau rôle, plus un nouveau Outlaw Pass, des tonnes de communauté- fonctionnalités et correctifs demandés, et bien plus encore à jouer et à découvrir dans les mois à venir. «

Il sera intéressant de voir quelles sont ces nouvelles fonctionnalités et correctifs, mais d’ici là, faites-nous savoir si vous jouez toujours à Red Dead Online dans la section commentaires ci-dessous.