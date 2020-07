15 faits intéressants sur le Colorado

Officiellement surnommé le «Centennial State», le Colorado était le 38e État pour rejoindre les États-Unis d’Amérique le 1er août 1876.

Il a une population de 5.758.736 personnes, ce qui en fait le 21st État le plus peuplé.

Le Colorado est bordé par les États de l’Arizona, du Kansas, du Nebraska, du Nouveau-Mexique, de l’Oklahoma, de l’Utah et de l’Arizona.

Avec un total de 104 094 miles carrés (269 837 km²) de terres et d’eau, c’est le 8e le plus grand état.

La capitale du Colorado est Denver, située juste au nord-est du centre de l’État.

Assez parlé des faits rapides, apprenons à en savoir plus sur l’État du centenaire!

Le Colorado est habité depuis plus de 13 000 ans!

La région connue aujourd’hui sous le nom de Colorado est peuplée depuis beaucoup plus longtemps que prévu.

Il y a un site archéologique appelé le site Lindenmeier dans le nord de l’État, à la frontière avec le Wyoming, qui regorge d’artefacts datant d’aussi loin que 11 200 avant JC.

Les premiers habitants de la région étaient des nomades qui suivaient des troupeaux de bisons et ont été identifiés comme des personnes de la tradition Folsom en raison des pointes de flèches qu’ils utilisaient.

Les premiers Européens à explorer le Colorado ont été les Espagnols.

Comme dans de nombreux autres États américains de la région, les premiers Européens à atteindre le Colorado ont été des conquistadors.

Il est fort probable qu’en 1541, le célèbre explorateur espagnol Francisco Vásquez de Coronado a traversé des parties du coin sud-est de ce que nous appelons aujourd’hui le Colorado à la recherche d’une ville mythique en or.

Ce n’est qu’en 1598, lorsque Don Juan de Oñate Salazar fonda la colonie de Santa Fe de Nuevo Méjico, que certaines parties du Colorado moderne furent revendiquées par les Européens.

Il ne s’est pas passé grand-chose au Colorado pendant 250 ans après avoir été exploré pour la première fois par les Européens.

Bien que certaines parties du Colorado moderne aient été revendiquées par les Espagnols en 1598, peu d’attention a été accordée à la région.

Bien qu’ils aient envoyé un certain nombre d’expéditions atteignant de plus en plus au nord, il n’y a jamais eu de véritable poussée pour s’installer.

L’Espagne a cédé ses droits sur la région aux Français en 1800, et les Français l’ont ensuite vendue aux États-Unis dans le cadre de l’achat de la Louisiane en 1803.

Au cours des 20 à 30 prochaines années, les trappeurs à fourrure se sont installés dans la région pour chasser les castors, mais il ne s’est rien passé d’autre dans la région.

Le premier explorateur américain à traverser le Colorado s’est «perdu» et a été arrêté par les Espagnols.

Zebulon Pike a reçu l’ordre de monter une expédition pour trouver la source de l’Arkansas et des rivières rouges, qui le mènent dans le Colorado moderne.

Le 15e de juillet 1806, Pike entreprit ce qui fut appelé «l’expédition Pike», dans laquelle lui et ses hommes découvrent et tentent de gravir ce qui est devenu connu sous le nom de «Pike’s Peak».

Après avoir abandonné en raison de fortes chutes de neige et d’un manque de nourriture, ils se sont dirigés vers le sud et ont installé une base pour passer le reste de l’hiver.

On ne sait pas s’ils avaient perdu leurs repères, ou si l’acte était délibéré, mais ils avaient en fait installé leur camp sur le territoire espagnol!

Ils ont été rapidement arrêtés, détenus à Santa Fe, puis relâchés à la frontière de la Louisiane plusieurs mois plus tard.

Le Colorado s’est enfin installé grâce à une ruée vers l’or.

En 1849, de l’or a été découvert en Californie et les ruées vers l’or qui ont suivi dans la région ont marqué l’histoire.

Alors que de plus en plus de gens affluaient en Californie, ceux qui recherchaient de l’or ont commencé à élargir leur recherche de plus en plus.

Un prospecteur appelé William Green Russell est tombé sur une cache d’or d’une valeur de plusieurs centaines de dollars dans le Colorado, ce qui a ensuite provoqué une ruée vers l’or dans la région.

Ce fut le début de la ruée vers l’or «Pike’s Peak or Bust», au cours de laquelle environ 50 000 personnes se sont installées dans la région.

En conséquence directe des découvertes de Russell, une colonie a été fondée appelée Montana city en 1858, ce qui en fait la première d’une longue lignée de colonies sur le territoire du Colorado.

Le Colorado est connu pour ses conditions météorologiques extrêmes.

Les changements climatiques extrêmes au Colorado sont plus que simples, ils sont à peu près attendus!

Sans surprise, cependant, les régions du Colorado avec les problèmes météorologiques les plus extrêmes sont également les moins peuplées.

Une partie de la célèbre allée des tornades des États-Unis couvre les plaines orientales du Colorado, une région des États-Unis où les tornades effrayantes sont fréquentes.

Les plaines de l’est ne sont pas seulement chargées de tornades – elles connaissent également certaines des plus grandes tempêtes de grêle de tous les États-Unis!

La vie dans les mines du début du Colorado était brutale.

Au début du 20e Siècle, il y avait encore une industrie minière importante, mais la vie n’était pas idéale pour les mineurs.

La qualité de vie des mineurs et de leurs familles vivant dans les soi-disant «colonies de tentes» était médiocre et les conditions de travail n’étaient guère meilleures.

La Fédération occidentale des mineurs a tenté de lutter contre l’injustice de tout cela mais a été confrontée à la brutalité militaire.

Des grèves ont éclaté et ont été rapidement arrêtées avec force pendant des décennies.

Le tout premier rodéo aurait eu lieu au Colorado.

La plupart des gens supposeraient que ce sport audacieux serait originaire d’un endroit comme le Texas, mais non!

La ville de Deer Trail, dans le Colorado, est l’une des nombreuses villes qui prétendent avoir accueilli le premier rodéo au monde.

Un magazine local intitulé « Field and Farm » a enregistré l’événement comme s’étant déroulé le 4 juillete, 1869.

Le prix du concours était un nouveau costume et a été décerné à un homme appelé Emiline Gardenshire.

Le bâtiment du Colorado State Capitol est fait d’un matériau incroyablement unique.

Certaines parties du bâtiment du Capitole de l’État du Colorado à Denver sont faites d’un matériau connu nulle part ailleurs dans le monde.

En 1893, dans la ville de Beulah, Colorado, un gisement incroyablement rare, une pierre ressemblant à du marbre, a été découvert.

Il a des teintes roses riches et des marbrures fascinantes et a été rapidement repris par les constructeurs du bâtiment du Capitole de l’État.

La quasi-totalité du gisement de pierre a été utilisée dans la construction du bâtiment, entrant dans les bases des colonnes et les cages d’escalier.

Heureusement, une petite quantité de pierre a été gardée en réserve pour faire des réparations, car le gisement de la pierre trouvée à Beulah est le seul connu de ce type au monde!

Le Colorado abrite le plus haut, le plus long et le plus grand!

Le tunnel automobile le plus haut du monde est le tunnel commémoratif Dwight D. Eisenhower et se trouve à environ 60 miles à l’ouest de Denver.

Le Colorado possède également la route goudronnée la plus haute de toute l’Amérique du Nord, avec son point culminant atteignant une hauteur stupéfiante de 14 258 pieds (4246 m) au-dessus du niveau de la mer!

À Denver, vous pouvez trouver la plus longue rue continue des États-Unis qui traverse le centre-ville de la ville.

Denver accueille également le plus grand rodéo en salle du monde, organisé chaque année.

Le cheeseburger a été inventé au Colorado.

Enfin, apparemment du moins. Un homme du nom de Louis Ballast aurait inventé le cheeseburger dans son restaurant appelé Humpty Dumpty Drive-in en 1935.

Il a tenté de marquer le terme «cheeseburger», mais cela ne lui a pas fait beaucoup de bien.

Malheureusement pour Louis, la tendance a commencé et les convives à travers les États-Unis ont commencé à vendre leurs propres variantes du savoureux burger.

Le Colorado est célèbre pour ses sources chaudes.

Il y a un spectacle à voir dans la ville de Glenwood Springs, au Colorado.

S’étendant sur deux pâtés de maisons entiers, les Glenwood Hot Springs sont une énorme piscine chauffée naturellement située dans le centre historique de la ville.

L’eau minérale chaude qui alimente la piscine provient de la source Yampah, qui délivre un incroyable 3,5 millions de gallons (1,32 million de litres) d’eau par jour!

Le Colorado est le seul État des États-Unis à refuser d’accueillir les Jeux olympiques.

Le Centre d’entraînement olympique américain et le Comité olympique se trouvent tous deux au Colorado, ce qui rend cela encore plus ironique.

Le Colorado avait en fait postulé pour accueillir les Jeux olympiques d’hiver de 1976, mais c’était tout pour rien à cause des citoyens de Denver.

Craignant les coûts élevés et la pollution associés à l’événement, les citoyens de Denver ont voté contre sa tenue, et il a fini par être organisé en Autriche.

La plus haute dune de sable d’Amérique du Nord se trouve au Colorado.

Si vous vous trouvez dans le sud du Colorado, assurez-vous de passer devant le monument national des Great Sand Dunes.

Vous pouvez trouver les dunes de sable juste à l’extérieur de la ville d’Alamosa, dans 34 000 hectares de parc protégé.

Ici, vous pouvez tenter d’escalader les dunes hautes de 228 mètres, qui sont les vestiges des océans préhistoriques.

Le Colorado compte presque autant de villes fantômes que de villes actives.

Le Colorado a une longue histoire avec les ruées vers l’or, et vous pouvez encore voir des vestiges de cette époque aujourd’hui.

Lorsque les prospecteurs découvraient de l’or, la nouvelle se répandait rapidement.

Cela a amené les gens à se précipiter dans la région dans l’espoir de la fortune, et ces personnes ont finalement établi des colonies dans les régions où elles se sont retrouvées.

Beaucoup de ces colonies et petites villes se sont éteintes peu de temps après que tout l’or a été extrait, laissant derrière eux des coquilles vides de bâtiments.

Il y a environ 500 villes fantômes dans le Colorado et seulement 650 villes actives!

Quand il s’agit du Colorado, il faut voir grand! Ses montagnes sont grandes, ses sources chaudes sont grandes et c’est définitivement une grande histoire!

Si vous aimez la nature, cela vaut vraiment la peine de faire un voyage dans le Colorado.

Malheureusement, vous ne pouvez plus visiter le Drive-In Humpty Dumpty, car il a été démoli dans les années 60.