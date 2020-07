Grand Theft Auto Online et Red Dead Redemption 2 recevront bientôt de nouvelles mises à jour « passionnantes »

in

Image via Rockstar Games

Grand Theft Auto en ligne et Red Dead Redemption 2 sont tous les deux prêts à recevoir des mises à jour substantielles dans les semaines à venir, a annoncé aujourd’hui Rockstar Games.

GTA les joueurs peuvent s’attendre à une mise à jour estivale à venir. Rockstar dit qu’il comprendra « un mélange amusant de nouveaux contenus diversifiés provenant de la vaste gamme d’expériences du jeu à apprécier. »

Au-delà de l’été, le développeur a promis «la plus grande mise à jour jamais réalisée» pour GTA en ligne, présentant la «dernière version de Heists de la société dans un tout nouvel emplacement». Les spéculations sont déjà fortes et les joueurs se demandent si le nouvel emplacement sera Liberty City, Vice City ou un endroit entièrement nouveau.

Pendant ce temps, Red Dead en ligne reçoit une nouvelle mise à jour «massive» le 28 juillet. Elle comprendra «un nouveau Frontier Pursuit qui présentera aux joueurs les secrets du naturalisme dans le cadre d’un tout nouveau rôle», un nouveau Outlaw Pass et un certain nombre de communautés. fonctionnalités et correctifs demandés.

le Red Dead La communauté a parlé du manque de mises à jour du jeu depuis la fin de 2019, donc Rockstar a probablement publié l’annonce aujourd’hui pour apaiser la colère.

La communauté pour RDR2 en ligne a protesté contre le long délai entre les mises à jour de diverses manières au cours des dernières semaines, comme se déguiser en clowns dans le jeu.

Partager : Tweet