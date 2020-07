La lune est un million d’années plus jeune que ce que nous pensions. Comment? découvrez ici !!

L’univers a de nombreux mystères et des choses non découvertes enveloppées d’obscurité. La curiosité de savoir ce qui le rend si fascinant est la nature de chaque être humain. Comme le nombre d’étoiles dans la voie lactée ou pourquoi personne n’est revenu par le trou noir. La science parvient toujours à nous étonner avec des découvertes incroyables et de nouvelles informations sur les objets célestes. Et ces mystères ne cessent de nous étonner. Savez-vous que la lune est un million d’années plus jeune que nous ne le pensions? Choqué? Vous pariez que nous le sommes. Et la récente étude suggère l’âge de la lune. Et le satellite terrestre est beaucoup plus jeune que nous ne l’aurions imaginé. Curieuse? Alors lisez la suite pour en savoir plus sur la récente découverte d’une nouvelle étude de la lune.

L’hypothèse récente de la jeunesse de la lune.

Il est assez clair sur la façon dont la lune s’est formée et sur notre compréhension par la communauté scientifique. La grande question qui reste est celle de sa création? Des chercheurs de l’Université de Munster et du centre aérospatial allemand DLR ont apparemment trouvé des preuves qui affirment la nouvelle date de naissance. Selon une hypothèse communément admise des scientifiques. La lune s’est formée à l’aide des débris d’une collision entre la Terre et une planète plus petite appelée «Theia». Crachant des roches en fusion brisées qui se sont finalement solidifiées en un corps entier qui a commencé à orbiter autour de la terre.

L’hypothèse de la date à laquelle c’est arrivé?

Selon le géophysicien Maxim Maurice du centre aérospatial allemand, «la conclusion de notre dernière modélisation indique que de la terre jeune a été touchée par une protoplanète. 140 millions d’années après la naissance du système solaire il y a 4,567 milliards d’années.

«Selon nos calculs, tout cela s’est produit il y a 4,425 milliards d’années, avec une incertitude de 25 millions d’années. Et la lune est née ». La recherche a été publiée dans Science Advances.