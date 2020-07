Extraction : quand la suite sortira-t-elle sur Netflix?

Depuis que ce film d’action badass a établi des records de visionnage pour la plateforme de streaming en avril, un deuxième film a rapidement reçu le feu vert du studio. Quelques mois après cette annonce passionnante.

Joe Russo a fait le point sur ses progrès. « J’ai commencé à écrire la suite (prequel ?) il y a trois semaines. C’est un personnage formidable pour lequel il faut écrire, avec une performance fantastique de Hemsworth. Cela me facilite donc la tâche. Je pense que la mission est de monter en puissance sur ce projet, tant émotionnellement que physiquement. »

Joe Russo reveals that he started writing the script for the ‘EXTRACTION’ sequel 3 weeks ago.



He adds that he thinks “the mission is to up the scale on this one, both emotionally and physically.”



