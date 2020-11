La liste PlayStation.com suggère un autre délai de Kena Bridge of Spirits

Une liste PlayStation.com pour Kena: Pont des esprits mentionne une fenêtre de sortie Q4 2021 pour le jeu, suscitant des spéculations selon lesquelles il pourrait avoir été retardé à nouveau.

Comme l’a repéré l’utilisateur de ResetEra, TheCrackedJack, la liste se trouve dans la section « Exclusivités PlayStation Console ». cependant, KenaLa page d ‘information actuelle indique que la date de sortie n’a pas encore été confirmée.

Un titre à venir prometteur, Kena a récemment frappé des barrages routiers. Il était initialement prévu de sortir ce jour férié, mais a été repoussé au début de 2021 en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment les défis liés à Covid-19 et la transition soudaine vers le travail à domicile. Le développeur Ember Lab a déclaré qu’il n’avait pas pris la décision à la légère et qu’il prendrait plus de temps pour peaufiner le jeu et assurer le bien-être du personnel.

Cependant, peu de temps après l’annonce, l’ancien développeur principal du jeu a accusé Ember Lab de l’avoir «malicieusement» expulsé et de ne pas l’avoir indemnisé pour une grande partie du travail accompli.

«À ce jour, je ressens du chagrin et de la colère», a déclaré le vétéran de l’industrie Brandon Popovich à Video Games Chronicle début octobre. «J’ai l’impression d’avoir été expulsé par malveillance. Ember savait qu’ils pouvaient profiter de moi et s’attendait à ce que je ne dise rien. Mais avec le soutien de ma famille, de mes amis et de mes collègues de l’industrie. Je dis quelque chose.

Pour sa part, Ember Lab a nié les accusations et a déclaré que Popovich avait été indemnisé de manière appropriée. Cependant, VGC a vu des échanges de courriels qui confirmaient de nombreuses affirmations de Popovich.

Pour autant que KenaLa date de sortie est concernée, nous mettrons à jour nos lecteurs lorsque nous aurons plus d’informations.

[Source: ResetEra]