W-League News, Michelle Heyman sort de sa retraite avec Canberra United

En 2019, l’attaquant de Matildas, Michelle Heyman, a annoncé que son esprit et son corps avaient besoin d’une pause du football.

Les blessures et l’anxiété avaient commencé à l’alourdir et elle n’appréciait plus le jeu qu’elle aimait depuis plus de deux décennies.

« Il y avait toujours tellement de pression sur moi pour marquer des buts et toujours faire de mon mieux et c’est la seule chose dont je me suis en quelque sorte éloignée », a-t-elle déclaré.

Recule qu’elle a fait, Heyman a raccroché les bottes pendant 12 mois.

«Je me débattais après tous les camps dans lesquels j’ai été, je voyageais sans arrêt chaque année, je souffrais de douleurs aux genoux et aux chevilles», a-t-elle déclaré.

Michelle Heyman s’entraîne avec les Matildas en 2018 (Getty) (Getty)

«Je joue depuis l’âge de 9 ans et c’était ma première année de congé, donc c’était la chose la plus importante dont j’avais besoin mentalement et physiquement.

«Maintenant, je me sens enfin fraîche, donc je pense que l’année de congé a été la meilleure chose qui aurait pu m’arriver.

« Revenir, c’est plus un sentiment positif. Je ne prends aucun analgésique juste pour entrer dans une séance d’entraînement, je me sens enfin fraîche et prête à partir », dit-elle.

Les rumeurs d’un retour commencent à tourbillonner en août lorsque l’un de ses messages Instagram disait: « Mains levées si je devais faire un retour en W-League ?? »

«C’était une sorte de blague quand j’ai posté une photo sur Instagram pour voir si je devais vraiment faire le retour et j’ai eu tellement de retours positifs, c’était agréable d’entendre d’autres personnes qu’ils voulaient me revoir sur le terrain », dit-elle.

«J’espère retrouver mes marques et retrouver cet amour. J’ai commencé à être vraiment ennuyé par ce que le football faisait dans ma vie, donc je veux juste ramener cet amour que j’avais en tant qu’enfant de pouvoir. pour aller sur le terrain, courir et s’amuser avec. «

Heyman fait son retour, là où sa carrière a débuté. L’attaquant de 32 ans a signé un contrat d’un an avec Canberra United.

«Canberra est ma maison, j’adore ça ici. Je n’ai jamais voulu quitter Canberra, les choses se sont juste passées alors pour revenir ici aux racines, là où j’ai réellement commencé à réussir et à devenir une Mathilde, Canberra m’a façonné en la personne que je suis.

Heyman est également enthousiasmé par la perspective de s’entraîner avec l’ancien entraîneur adjoint de Matilda, Vicki Linton.

«J’ai appelé Vicki, tout de suite, dès son annonce, j’ai été au téléphone, je lui ai téléphoné pour lui dire que j’aimerais au moins revenir pour me pousser à essayer de revenir dans la W-League.

«Elle a bien dit que tu devais aller jouer, alors elle m’a envoyé jouer pour Sydney Uni, m’a dit au moins d’essayer pour voir si physiquement je pouvais gérer ça.

Non seulement elle peut le gérer, mais elle s’est fixé un nouvel objectif et cela reprend son record de buts à Sam Kerr.

« Je détiens ce record depuis la première saison et pour qu’elle le prenne, j’étais dévastée, mais je vais certainement travailler dans ce sens dans les deux premières semaines », a-t-elle plaisanté.