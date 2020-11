Quand SpaceX sera-t-il connecté à ISS? Heure d’accostage pour le lancement de Nasa Crew-1 ce soir

SpaceX a lancé quatre astronautes en orbite terrestre basse dans les premières heures de lundi matin, lors de son premier vol opérationnel en équipage vers la Station spatiale internationale (ISS) .Le lancement était initialement prévu pour 19h49 samedi, mais a été retardé « en raison de la terre les vents et la préparation à la récupération des accélérateurs de la première étape. »La newsletter i dernières nouvelles et analyses L’équipage se compose d’un astronaute japonais et de trois astronautes américains. Pour la Nasa, il marque le début de l’utilisation d’entreprises privées comme« service de taxi »pour transporter son équipage à destination et en provenance de Quand le vol SpaceX atteindra-t-il l’ISS? La fusée lancée lundi à 12 h 27, heure du Royaume-Uni, ou à 19 h 27 depuis le centre spatial Kennedy de la Nasa en Floride, devrait s’arrêter de manière autonome à l’ISS vers 4 heures du matin le mardi 17 Novembre.Comment puis-je regarder en direct depuis le Royaume-Uni? Vous pouvez regarder le vol en direct sur le site Web de SpaceX.Le flux comprend également des mises à jour régulières des personnes au sol à la Nasa.Quel est le but de la mission? La mission, nommée Crew 1, verra la capsule Crew Dragon transportera Mike Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker de la Nasa, ainsi que le japonais Soichi Noguchi, jusqu’à la station spatiale.Les astronautes passeront six mois sur le laboratoire spatial en orbite, menant des expériences scientifiques et effectuant diverses autres tâches. après le décollage, la fusée Falcon 9 s’est séparée en un premier étage et un deuxième étage.Le premier étage est revenu sur un navire de débarquement SpaceX stationné au large des côtes de la Floride, tandis que la deuxième partie de la fusée poursuit le voyage avec le Crew Dragon Une fois en orbite, le Crew Dragon se sépare de la deuxième étape et voyage à environ 17000 mph.Les astronautes rejoindront trois autres résidents de la station spatiale – Kate Rubins de la Nasa et les Russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov – pour faire partie de l’Expédition 64 Depuis la fin de son programme de navette spatiale en 2011, la Nasa a dépendu de l’agence spatiale russe Roscosmos pour transporter ses astronautes jusqu’à la station spatiale, à un coût d’environ 90 millions de dollars (67 millions de livres sterling) par siège.En 2014, elle a attribué des contrats à SpaceX et à Boeing pour fournir des services de lancement en équipage à la station spatiale dans le cadre de son programme d’équipage commercial.Les astronautes Shannon Walker, Victor Glover, Michael Hopkins et Soichi Noguchi, participant à des tests d’interface de l’équipement de l’équipage au siège de SpaceX (Photo: PA) La certification SpaceX met fin à la dépendance de la Nasa à l’égard de la Russie et coûte environ 55 millions de dollars (40 millions de livres sterling) par astronaute, a déclaré Phil McAlister, directeur du développement des vols spatiaux commerciaux à la Nasa. dans une déclaration: «Le partenariat de la Nasa avec l’industrie privée américaine change l’arc de l’histoire des vols spatiaux habités en ouvrant l’accès à l’orbite terrestre basse et à la Station spatiale internationale à plus de gens, plus de science et plus d’opportunités commerciales.« Nous sommes vraiment au début d’une nouvelle ère de vols spatiaux habités. »Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a ajouté:« C’est un grand honneur qui inspire confiance dans nos efforts pour retourner sur la Lune, voyager sur Mars et finalement aider hu la manité est devenue multi-planétaire.

