La Liga: le Real Madrid se tient à nouveau en Espagne, l’Atletico remporte le 6e match consécutif – Football

Alors que Diego Simeone continue de célébrer les victoires de l’Atlético Madrid, Zinedine Zidane continue de chercher des réponses aux difficultés du Real Madrid. L’Atlético a battu Valence 1-0 pour une sixième victoire consécutive en championnat espagnol samedi, tandis que Madrid a perdu contre Alavés 2-1 à domicile pour son troisième revers consécutif, perdant six points derrière le rival de la ville et après avoir disputé un match supplémentaire.

«Je n’ai pas d’explication», a déclaré Zidane. «Nous n’avons pas été cohérents. Il faut changer cette dynamique. »Lucas Pérez a marqué en première mi-temps et Joselu en seconde après une bévue du gardien Thibaut Courtois pour Alavés.

Madrid a été laissé à la quatrième place, à six points de la tête. Casemiro a marqué son seul but à la 86e. La victoire antérieure de l’Atlético a mis l’équipe de Simeone à égalité de points avec le leader de la Real Sociedad avec un match en main. La Sociedad accueille dimanche Villarreal, troisième.

Madrid a également perdu Eden Hazard en raison d’une blessure apparente en première période, le dernier malheur de l’attaquant belge qui ne faisait que son cinquième départ cette saison.

« J’espère que ce n’était qu’un coup et non une blessure musculaire », a déclaré Zidane.

Madrid a battu l’Inter Milan en milieu de semaine de la Ligue des champions, mais sortait de deux revers consécutifs en championnat. Il n’a que sept victoires en 14 matches cette saison.

«Nous devons continuer à travailler dur et changer les choses», a déclaré Zidane.

Alavés avait fait match nul trois matchs consécutifs, dont 1-1 avec Barcelone à domicile tout en jouant avec 10 hommes.

«C’était une victoire méritée», a déclaré l’entraîneur d’Alavés Pablo Machín. «Nous aurions pu marquer encore plus de buts. Nous avons eu les chances de marquer les plus importantes. Je suis très fier. »Pérez a ouvert le score cinq minutes après le début du match depuis le point de penalty après un handball dans la surface par le défenseur madrilène Nacho Fernández. Courtois a donné le deuxième but à la 49e après sa passe du dos à Casemiro est venu trop faible et a été intercepté par Joselu, qui a envoyé un tir bas dans le filet ouvert de l’extérieur de la zone.

Casemiro a rapproché Madrid en retard de près. La meilleure chance d’égaliser est venue lorsque Francisco «Isco» Alarcón a frappé la barre transversale à la sixième minute du temps d’arrêt.

Un maillot de Diego Maradona a été mis aux côtés des joueurs de réserve du Real Madrid, et un moment de silence a été observé avant le match en hommage au grand argentin décédé cette semaine.

STREAKA DE L’ATLÉTICO L’Atlético Madrid a battu Valence sur un but contre son camp par le défenseur valencien Toni Lato à la 79e minute. La victoire a prolongé sa séquence de victoires à six matches dans le championnat espagnol.

«La chance joue aussi parfois un rôle», a déclaré le milieu de terrain de l’Atlético Yannick Carrasco, qui est entré dans le match en seconde période. «C’est toujours difficile de jouer ici, alors nous sommes heureux d’avoir gagné.» L’Atlético n’est pas encore en piste dans la ligue et reste la seule équipe invaincue. Il n’a pas perdu en 25 matches de championnat, depuis la saison dernière.

L’entraîneur Diego Simeone a été ému par un hommage d’avant-match à l’ancien coéquipier argentin Diego Maradona au stade Mestalla.

«Je pensais qu’il était important de dire un dernier adieu en l’applaudissant», a déclaré Simeone.

Valence a chuté à la 11e place après avoir échoué à battre l’Atlético pour une 12e fois d’affilée en championnat depuis 2014.

AUTRES RÉSULTATS Evilla a battu Huesca 1-0 pour sa cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Huesca reste la seule équipe sans victoire du championnat espagnol.

Elche et Cadix ont fait match nul 1-1 dans un match entre des clubs promus. Elche a joué un homme du temps d’arrêt de la première mi-temps après l’expulsion du buteur Lucas Boyé pour un deuxième carton jaune