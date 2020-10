La jambe d’une patiente cancéreuse sauvée après que les médecins ont transporté son tibia dans un hôpital séparé pour une radiothérapie

Janette Ritson, patiente cancéreuse, a salué un plan d’action «époustouflant» pris par les médecins qui ont sauvé sa jambe de l’amputation.Mme Ritson, 71 ans, était traitée à l’hôpital Golden Jubilee de Clydebank, West Dunbartonshire, lorsque les médecins ont pris la décision de retirer une partie de sa jambe et de la transporter dans un autre établissement pour la radiothérapie, en lui évitant de la perdre.Mme Ritson est restée sur la table d’opération du Jubilé d’or tandis que son tibia gauche, ou un voyage de 20 minutes au Beatson Cancer Centre à Glasgow où il a reçu une radiothérapie. Son tibia a ensuite été renvoyé à Clydebank où l’équipe attendait pour le remettre en place. L’ensemble du processus a duré environ 12 heures. Mme Ritson a déclaré qu’elle avait reçu deux diagnostics de cancer dans le passé et qu’elle savait que «quelque chose devait être fait». cela signifierait une amputation », a déclaré Mme Ritson.« Cela m’inquiétait vraiment, mais j’ai pris la tête et j’ai accepté que c’était ce que cela allait être. a été dirigé par le chirurgien orthopédiste consultant Ashish Mahendra, bien qu’il ait remercié toutes les personnes impliquées dans son succès. M. Mahendra a déclaré: «C’était vraiment un gros effort d’équipe de la part de tout le monde. était «très reconnaissant que le cancer soit éliminé». En savoir plus Les résidents des foyers de soins atteints de démence trouvent réconfort et joie chez les animaux de compagnie robotisés pendant la pandémie Il a ajouté: «Elle guérit bien mais a un long chemin à parcourir et fait l’objet d’un suivi régulier.» En réfléchissant à l’expérience, Mme Ritson a déclaré: «Avant l’opération que je n’avais pas pu faire grand-chose comme le jardinage ou quoi que ce soit d’autre, donc revenir à une vie normale et ne pas être transporté sur une chaise serait tout simplement magique.

sorel Après Ski Sorel Torino Ii Curry Femme Marron Le cuir suédé prémium à revêtement contrastant donne à cette botte son style unique, tandis que la construction imperméable et le col en fausse fourrure vous permettent de rester au chaud, au sec et à l'aise, même par temps froid en hiver.

Kérastase Nutritive Fondant Magistral Après-shampooing cheveux très secs Le Fondant Magistral est un soin pour les cheveux fins et très desséchés qui ont besoin d'une nutrition intense. Son action nourrit les cheveux en profondeur et leur donne une finition lisse et douce. La forte concentration d'ingrédients pénètre les cheveux pour une maniabilité élevée et un démêlage facile.

Mug de Transport Plastique 45cl Gris Le mug de transport est à la fois hyper pratique et design. Emportez-le partout avec vous en y glissant votre thé, café ou boisson que vous prenez habituellement. Son design froissé assure une pointe d'originalité.

Gohy Mallette de médecin noire noire Mallette de médecin noireCette malette permet au médecin de transporter facilement son matériel et ses documents lors de ses visites à domicile. Elle est spacieuse et comporte plusieurs compartiments internes, 1 poche frontale ainsi que des porte-documents. Le rangement et le tri sont facilités pour une

Gohy Chariot de transport en aluminium Ce chariot en aluminium permet de transporter du matériel médical ou les dossiers médicaux des patients. Caractéristiques : Dimensions : 930 x 560 x 1060 mm2 poignées3 étagères de 840 x 530 mmÉquipé de 4 roues d'un diamètre de 125 mm dont deux avec frein ainsi que de 4 butoirsRebord de 5 cm de haut sur trois

Coeurs d'artichaut - 330 g bio - Alce Nero Cœur d'artichauts d'Italie Les artichauts biologiques d'Alce Nero à l'huile sont cultivés dans les Pouilles et ne sont récoltés que lorsqu'ils ont atteint le bon niveau de maturité. Après avoir été récoltés, les artichauts sont nettoyés et soigneusement contrôlés pour choisir les cœurs les plus tendres et