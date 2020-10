Justice League: Ray Fisher dit que Joss Whedon n’était pas le choix de Zack Snyder

in

Il s’agit d’une accusation importante, dont Forbes a noté que Whedon n’avait pas répondu aux commentaires. Il s’agit également d’une allégation où la source réelle de Fisher n’est pas attribuée. Pourtant, l’acteur a déclaré que c’était la goutte d’eau étant donné son mécontentement à l’égard de Whedon et des reprises – un malheur qui a commencé avec ce que Fisher considère comme un mensonge qui s’est propagé à la fois au public et Ligue de justice cast sur la façon dont Whedon a remplacé le réalisateur original Zack Snyder.

«Les acteurs et l’équipe ont appris que Zack avait sélectionné Joss pour terminer le film à sa place», a déclaré Fisher. «Je n’ai découvert qu’après les reprises que c’était un mensonge complet… Ils nous ont fait sortir au San Diego Comic-Con en 2017 et dire que Zack avait choisi Joss et que Joss était un gars formidable. J’ai toujours l’e-mail avec ces points de discussion. »

Mais la frustration de Fisher face à la situation de la façon dont Whedon est venu à bord est pâle par rapport à ce qui était un environnement de travail extrêmement malheureux. Cela inclut Fisher suggérant dans la nouvelle interview qu’il a entendu parler de «conversations manifestement racistes» entre les dirigeants de Warner Bros. à l’époque, pour lesquelles il prétend que Johns, Berg et l’actuel président du Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich, étaient présents. Il a en outre affirmé que les notes que Johns lui avait données lors des reprises n’étaient «qu’une version codée des propos racistes qu’il disait à huis clos avec les autres dirigeants».

À ce jour, il y a eu peu de corroboration publique pour ces allégations d’explosifs. Et lors de son entretien avec Forbes, l’acteur a de nouveau choisi de ne pas entrer dans les détails, affirmant qu’il attendait la conclusion de l’enquête indépendante de WB avant d’être «beaucoup plus précis sur chacun de ces gars».

WB, quant à lui, a déclaré dans sa seule déclaration officielle sur ces allégations que Fisher «avait refusé de parler à l’enquêteur» travaillant sur l’enquête indépendante, et que l’acteur «n’avait pas fourni» d’allégations crédibles d’inconduite.

