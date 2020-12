La grande série de téléphones à batterie de Samsung pourrait devenir un nouveau membre

Samsung s’apprête à lancer un nouveau smartphone dans sa série Galaxy F.

Le téléphone s’appellera le Galaxy F62.

Samsung est sur le point d’ajouter un autre appareil à sa série Galaxy F. Selon 91Mobiles et pronostiqueur Ishan Agarwal, le téléphone s’appellera le Samsung Galaxy F62.

La nouvelle de l’existence du Galaxy F62 intervient après le lancement du premier téléphone de la série F – le Galaxy F41 – en octobre, et des conseils sur le lancement futur du Galaxy F12.

On ne sait pas grand-chose sur le Galaxy F62 à ce stade. Il porte le numéro de modèle SM-E625F et un téléphone de la série F, il sera probablement lancé en tant qu’appareil uniquement en Inde, comme le Galaxy F41. Le téléphone sera peut-être également une autre exclusivité Flipkart.

La série Samsung Galaxy F était initialement une série de téléphones avec appareil photo, mais la gamme s’est sans doute davantage concentrée sur les grandes capacités de batterie et les tailles d’écran. On pense que le Galaxy F12, par exemple, contient une batterie de 7 000 mAh. Le Galaxy F41 a fait ses débuts avec une cellule de 6000 mAh. Il ne serait pas surprenant de voir le Galaxy F62 faire ses débuts avec une batterie de taille similaire.

Librement basé sur le Galaxy M31, le Galaxy F41 présentait également un écran AMOLED de 6,4 pouces, une triple caméra arrière de 64 MP et une prise en charge de la 4G LTE. Compte tenu du nombre plus élevé du Galaxy F62 et de la convention de dénomination de Samsung, le F62 sera probablement l’appareil haut de gamme de la série F de la société d’ici 2021. Dans ce cas, attendez-vous à ce qu’il embarque un matériel plus robuste et un prix plus élevé que son frère F41.

Par 91MobileSelon le rapport, le Galaxy F61 ne devrait faire ses débuts qu’au premier semestre 2021. En attendant, si vous recherchez un smartphone Samsung à petit budget, assurez-vous de parcourir nos meilleurs choix ci-dessous.

