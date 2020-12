FIFA 21 – Mise à jour PS5 déjà disponible

Un peu plus tôt que prévu, la mise à niveau PS5 et XSX pour FIFA 21 disponible, qui ne devrait pas être livré avant demain, jeudi.

La mise à niveau de nouvelle génération correspondante doit être disponible dans votre bibliothèque, à condition que vous disposiez d’une copie éligible de FIFA 21 pour PlayStation 4 possède. Vous pouvez ensuite télécharger la version nouvelle génération via ce. Sur PlayStation 5, la mise à jour pèse environ 50 Go.

Optimisations de nouvelle génération

L’optique et l’acoustique de FIFA 21 ont été révisés pour les consoles de nouvelle génération. Il s’agit notamment de la nouvelle EA SPORTS GameCam, inspirée de l’apparence des meilleures émissions de football, et de LiveLight Rendering, un système d’éclairage différé qui optimise davantage tous les aspects du jeu sur le terrain. Les fans peuvent également s’attendre à une plus grande profondeur de détail dans la représentation du corps, les mouvements musculaires lors de la prise de vue et les mèches de cheveux des étoiles supérieures qui soufflent dans le vent. La lumière dynamique assure également un tout nouveau type de réalisme sur les visages et les maillots des joueurs.

De nouvelles scènes cinématographiques avant le match montrent comment les bus de l’équipe arrivent au stade et comment les supporters entrent nerveusement dans le stade, afin que les joueurs puissent s’immerger encore plus dans l’expérience du match. Dans les matchs en direct, les joueurs, les remplaçants et les fans réagissent à des situations importantes en fonction du contexte, de sorte que le drame chargé d’émotion et la passion intense des buts décisifs se reflètent – des buts gagnants de dernière minute aux relégations empêchées à la dernière seconde.

La nouvelle technologie permet également d’optimiser la durée et la qualité graphique des animations des joueurs, afin que les joueurs puissent expérimenter des mouvements encore plus réalistes, une réactivité encore plus grande et des manœuvres de jeu encore plus authentiques dans chaque situation de jeu. Que les joueurs ajustent à nouveau leurs protège-tibias à la 89e minute ou exigent bruyamment une passe en profondeur de leurs coéquipiers: l’humanisation loin du ballon permet un comportement de joueur authentique avec toutes les émotions du football de haut niveau. Le système d’interaction avancé de Frostbite donne vie à la technologie Real Player Motion, même dans la bataille pour le ballon. Les joueurs jonglent, tirent et poussent et sont plus réactifs que jamais.

Pour la première fois, les joueurs auront la chance de découvrir l’avenir du gameplay de FIFA avec des temps de chargement ultra-rapides qui les placent au milieu du jeu plus rapidement que jamais. Les environnements du stade sont chargés à un rythme sans précédent, de sorte que les joueurs peuvent entrer dans le jeu en quelques secondes et ne jamais perdre leur concentration sur le prochain match, du mode coup d’envoi au mode carrière.

Sur PlayStation 5, les joueurs peuvent se lancer encore plus rapidement dans les activités PlayStation en passant à leurs modes préférés directement depuis l’écran d’accueil PlayStation. La technologie haptique détaillée et réactive des nouveaux contrôleurs PS5 DualSense permet aux joueurs de ressentir la force de chaque tir, passe et duel et d’avoir le rythme du jeu entre leurs mains à tout moment.