La grande allégorie de Tim Burton – / Film

Edward Scissorhands est plus qu’un conte de fées gothique. C’est plus qu’une satire de banlieue. C’est un film complexe sur le changement sociétal et économique systémique. L’écrivaine Caroline Thompson, le réalisateur Tim Burton, la créatrice de costumes Colleen Atwood et la créatrice de production Bo Welch véhiculent des thèmes d’actualité: le classisme, la diversité et la vaporisation suburbaine (la banlieue d’après-guerre à travers le renouveau de la banlieue Reagan) à travers l’utilisation de la neige, Edward’s (Johnny Depp) tenue particulière et immuable, cadre suburbain et manoir furtivement symbolique. L’histoire de Edward Scissorhands a été conçu lors de l’éducation de l’enfance suburbaine de Burton à Burbank, en Californie. Cela peut être daté d’un seul dessin dans l’adolescence de Burton d’une itération précoce du personnage de Scissorhands, qui représentait le sentiment d’isolement de Burton, son incapacité à maintenir des amitiés et à communiquer efficacement avec ses pairs.

Dans la biographie de Burton par Helena Bassil-Morozow intitulée, Tim Burton: Le monstre et la foule: une perspective post-jungienne, a-t-il expliqué, « Je ne me suis jamais vraiment disputé avec les gens, mais je n’ai pas vraiment gardé d’amis. J’ai l’impression que les gens ont juste envie de me laisser tranquille pour une raison quelconque, je ne sais pas exactement pourquoi. C’était comme si j’exsudais une sorte d’aura qui disait «Laisse-moi tranquille». »Ce qui a commencé comme le manque d’appartenance d’un auteur en devenir dans son propre quartier est devenu une allégorie intelligente pour l’Amérique de banlieue et l’humanité. créé par l’homme, jeu de mots, préjugé contre tout ce qui est considéré comme différent de la norme actuelle.

Ce message contient spoilers pour Edward Scissorhands.

Les chutes de neige comme symbole d’influence culturelle

Au bout du Edward Scissorhands, quand la petite-fille d’un Kim âgé demande comment Kim (Winona Ryder) est certaine qu’Edward marche toujours les planches délabrées en haut de son manoir gothique, Kim explique: «Avant de venir ici, il n’a jamais neigé. Et après, ça l’a fait. Je ne pense pas qu’il neige maintenant s’il n’était pas encore là-haut. Parfois, vous pouvez toujours me surprendre à danser. »

En décrivant Edward comme un étranger qui apporte le cadeau de la neige à la bulle de banlieue ensoleillée, délavée et pastel du quartier avec une nuance apathique, Kim, Burton et Thompson soulignent l’influence à long terme de l’inclusion de la diversité. Edward pouvait être considéré comme handicapé. Il a des ciseaux au lieu des mains. C’est quelque chose dont il est particulièrement gêné. Beaucoup considèrent son apparence dangereuse pour des raisons évidentes susmentionnées. Cependant, c’est aussi ce qui le rend temporairement attrayant pour les résidents profondément ennuyés à la recherche d’excitation.

En dépit de l’attrait, au début, presque universel de ses ciseaux en tant que nouveau mélange «rafraîchissant» dans les routines quotidiennes des résidents, ils se sont finalement évités comme des armes au lieu des mains et des outils d’un être humain et d’un artiste brillant. Pourtant, que ces résidents pensent de nouveau consciemment à Edward après l’avoir chassé, leur vie est inconsciemment changée, leurs perspectives ignorantes sur la vie toujours plus élargies. Éclairé.

Bien que le quartier rejette finalement Edward, l’exilant dans son manoir isolé et contrasté, il continue de faire la joie des résidents qui se sont retournés contre lui; même si ses sculptures de jardin et ses coupes de cheveux excentriques ne sont plus des marqueurs visuels du quartier, reflétant son changement positif à court terme sur les résidents de longue date, son héritage perdure. La chute de neige est un rappel constant de l’incidence inconsciente à long terme d’Edward sur les structures sociales changeantes de la communauté et des communautés qu’elle représente.

Le manoir et le quartier

Le manoir d’Edward et de l’inventeur (Vincent Price) est dépourvu de couleur, décrépit, perché sur la crête d’une colline imposante, l’antithèse visuelle et thématique de l’uniformité colorée qui représente la banlieue. Credit Bo Welch pour avoir créé l’une des demeures les plus mémorables de l’histoire du cinéma et, sans doute, la prise de vue cinématographique la plus originale sur la monotonie de banlieue avec le quartier bizarre mais familier en dessous. Welch a dit au LA Times que les «anciennes couleurs du cirque» peintes sur le lotissement en Floride, où elles ont filmé Edward Scissorhands, représentent «l’optimisme fané» des quartiers bourgeois que le film vise à satiriser.

Le manoir est une structure mourante symbolisant la fin du mode de vie bohème, la mort de l’inventeur solidifiant la chute de l’autonomie et de la créativité individuelles avec le début d’une nouvelle ère de gestion de la chaîne d’approvisionnement et d’homogénéité des travailleurs. Sans The Inventor comme son North Star, Edward est involontairement jeté dans la société moderne après avoir vécu toute cette durée de vie dans un grenier, en le regardant, à travers les fissures de son toit en décomposition. Le mot «moderne» implique un cadre actuel. cependant, Edward Scissorhands est un amalgame de deux périodes succinctes: le boom suburbain d’origine et sa revitalisation une trentaine d’années plus tard.

Ambiguïté du cadre

On peut voir des indices de la société américaine de banlieue d’après-guerre des années 1950 à travers des produits spécifiques, Avon (Peg est un vendeur, qui a été popularisé dans les années 1950 à 1960), les ensembles de logements uniformes à un étage de Levittown-esque, l’appariement des voisins de vieux wagons et des photos à vol d’oiseau de Burton de voitures sortant simultanément de leurs allées, représentant l’automatisation collective que la société suburbaine a engendrée.

Cependant, on peut également voir le jour présent dans le monde unique de Burton à travers la technologie et les vêtements modernes tels que le VW de Jim des années 1970, la salle de divertissement high-tech et le système d’alarme de son père, le chapeau de Virginie d’Edward des années 1980, l’évolution de la gentrification blanc-américaine sous la forme de les centres commerciaux et la consommation de masse (emblématique de la Reaganomics), l’esthétique architecturale peu recommandable d’un renouveau suburbain des années 1980 en expansion, et la nature étrangement curieuse des habitants de ce quartier, masquant leurs petites angoisses qui émergent après des décennies de vie dans une bulle de banlieue. Les effets les moins flatteurs du capitalisme ont déclenché la décadence des banlieues. Les résidents expriment une obsession fugace et unanime pour l’excentrique Edward, essayant désespérément d’échapper à leur propre vie mondaine.

Burton et Thompson utilisent cette juxtaposition complémentaire de périodes de temps. La nature parallèle et opposée d’Edward et celle du quartier (et des communautés plus vastes qu’ils représentent) créent un fantasme de banlieue surréaliste qui met en évidence les problèmes sociopolitiques du classisme et de la ségrégation institutionnelle. Considérez les membres de la communauté comme la bourgeoisie, moralement corrompue, vivant en excès sans se soucier de quoi que ce soit en dehors d’eux-mêmes et de leurs propres problèmes. De plus, tout est devenu une compétition dans cette friche capitaliste; les voisins rivalisent pour savoir qui possède les biens matériels les plus récents et les plus importants du quartier.

Au contraire, Edward représente non seulement la figure innocente et enfantine, non exposée aux excès du quartier et aux conséquences négatives qui les accompagnent, mais, à certains égards, le prolétariat. Puisqu’il est essentiellement oublié dans la société, il serait considéré, à bien des égards, comme le lumpenprolétariat ou la sous-classe.

Oeil indélébile d’Atwood

Edward, avec des «armes» pour les mains, une peau d’une pâleur choquante, des cheveux discordants et sombres, indisciplinés, n’est pas le vrai monstre dans cette mise à jour de Mary Shelley. Les habitants de son quartier autrefois accueillant le sont. Colleen Atwood, quadruple lauréate d’un Oscar et collaboratrice fréquente de Burton, prend le croquis original de Burton pour l’enfance et expose ses épanouissements visuels, créant un costume d’inspiration steampunk pour Edward qui ressort comme un pouce endolori parmi les habitants de la vanille. Tout le monde dans le quartier ne creuse pas le look.

Un résident, Esmeralda (O-Lan Jones), va jusqu’à parler d’Edward comme le rejeton du diable, injuriant des propos injurieux envers quiconque osant s’associer avec lui. De même, pour d’autres raisons plus primitives et liées à la masculinité, Jim (Anthony Michael Hall) méprise Edward. Pendant ce temps, les résidents sont devenus tellement immergés dans la superfluité matérielle du boom actuel de Reagan, se cachant dans leur illusion de banlieue ségréguée, qu’ils ne réalisent même pas à quel point leur préjugé «subconscient» contre Edward, «l’autre», lentement grandit pour répondre à celle d’Esmeralda et de Jim, le chassant finalement de façon extrême « pitch and torches ».

Plus qu’une satire de banlieue

À partir des années 1980, les banlieues américaines sont devenues de plus en plus diversifiées, avec davantage de résidents entrants représentant «l’autre». une population plus importante de minorités a commencé à s’installer dans des quartiers résidentiels très uniformes à la périphérie de leurs villes. Véritable gentrification. Pourtant, avec les quartiers de banlieue restant majoritairement blancs aujourd’hui, nous avons un long chemin à parcourir en tant que société. Jusqu’à ce que nous acceptions pleinement qu’aucun quartier n’appartienne à un type spécifique de personnes, nous ne pouvons peut-être pas vraiment coexister. Cependant, au moins le sous-genre de satire de banlieue ne disparaît pas de si tôt. Comme Peg, cela ne fait pas de mal d’essayer de repérer un côté positif parmi les progrès retardés, je suppose. La critique substantielle de Burton sur la banlieue et le jab au capitalisme parle de problèmes plus complexes d’inégalité de revenu, de ségrégation institutionnelle et suscite des conversations plus approfondies sur l’éducation, la police et la réforme des grandes entreprises. Il suffit de réfléchir aux implications des préjugés et des obstacles physiques et sociaux auxquels Edward doit faire face lorsqu’il essaie de s’assimiler.

