‘Alien’, ‘Spider-Man’, ‘Wedding Crashers’, ‘Mallrats’, ‘Scream’, ‘The Invisible Man’, ‘My Name is Bruce’ – / Film

Dans cette édition de Sequel Bits:

Walter Hill a écrit un traitement de 50 pages pour un nouveau Extraterrestre film avec Ripley, mais Sigourney Weaver ne semble pas intéressé.

David Koepp avait des plans différents pour Sam Raimi Homme araignée trilogie. Il s’ouvre également sur le départ Indiana Jones 5.

David Dobkin dit qu’il pourrait y avoir un Crashers de mariage suite pour une raison quelconque.

Kevin Smith veut que les fans choisissent Mallrats 2 Titre.

Paramount lance le nouveau Crier film.

Elisabeth Moss dit qu’elle participera à un Homme invisible suite s’il y a suffisamment de fans.

Bruce Campbell détaille les plans d’un Je m’appelle Bruce suite appelée Bruce contre Frankenstein.

le Extraterrestre la franchise est dans un endroit étrange en ce moment. Ridley Scott veut toujours faire ses films de préquelle, tandis que certains fans souhaitent le retour d’Ellen Ripley. À un moment donné, le réalisateur Neill Blomkamp avait des plans pour une suite qui ignorerait à peu près Alien 3 et ramener les deux Sigourney WeaverRipley et Michael Biehn’s Hicks. Il y avait de l’art conceptuel et tout, et Blomkamp était un peu près de faire en sorte que le film se réalise. Même Weaver était intéressé. Mais ce projet est maintenant mort. Et l’avenir de Ripley? Il s’avère que le producteur franchisé Walter Hill a un traitement de 50 pages pour une nouvelle suite avec Ripley – mais il semble que Weaver ait peut-être décidé de donner une pause à Ripley. « Je ne sais pas », a déclaré Weaver à Empire. «Ridley est allé dans une direction différente. Peut-être que Ripley a fait sa part. Elle mérite un repos. » Autant j’aime le Extraterrestre franchise et les performances de Weaver, je pense qu’elle a raison. Il est normal de laisser les choses se terminer parfois.

David Koepp a écrit le script pour Sam Raimi »s premier Homme araignée et même s’il n’a pas écrit les suites, il a eu des idées pour une trilogie entière. En parlant avec Collider, le scénariste a déclaré: «Fondamentalement [my trilogy idea] était le récit de l’histoire de Gwen Stacy / Harry Osbourne mais j’ai tout espacé différemment. Je voulais que Gwen soit tuée au milieu du deuxième film, car cela suit en quelque sorte le Empire contre-attaque modèle, et j’avais différents méchants que je voulais utiliser. Juste une façon différente de raconter cette histoire. » Koepp a presque eu la chance de prendre une fissure à Spidey à nouveau, et a été consulté sur la suite de la Homme araignée redémarrer la franchise L’incroyable homme-araignée. Koepp a déclaré: «J’étais excité de revenir et d’essayer de terminer l’histoire que j’ai commencé à raconter dans le premier, et comme nous étions sur le point de convenir que j’allais le faire, j’ai retiré tous les vieux trucs et j’ai commencé à décrire ces deux films et je me suis dit: ‘Mec, tu ne peux pas rentrer à la maison. Ce moment est passé. Le moment où je sentais vraiment que c’était il y a 10 ans, et ça ne sert à rien d’essayer de le recréer. »Alors j’ai renfloué.» Cependant, certaines des idées de Koepp sont toujours dans la suite. Vous pouvez réellement lire le script inutilisé sur le casque Raimi de Koepp Homme araignée suite sur le site Web de Koepp. En fait, tout ce que les parents de Peter Parker étaient des espions ou des bêtises était l’idée de Koepp.

Parlant de David Koepp, il était auparavant attaché à écrire Indiana Jones 5, mais cela ne se produit plus. Koepp a précédemment déclaré qu’il s’était retiré après Steven Spielberg remis le film à James Mangold, et en parlant avec THR, il a offert un aperçu encore plus de la décision:

« La raison Indiana Jones les films sont si difficiles parce que c’est vraiment difficile. C’est dur. Ça doit être génial. Les premier et troisième films de cette série sont tout simplement très aimés, et «tout à fait aimé» est une barre très haute. C’est vraiment difficile d’y arriver. Donc, j’ai fait quelques versions de ce dernier que j’ai trouvé bonnes; le dernier, en particulier. Mais cela ne s’est pas tout à fait réuni. Steven ne pouvait pas le faire à la fin et peu importe. Cela ne s’est tout simplement pas réalisé. Parfois, ils le font; parfois non. Mais s’il va y avoir un autre Indiana Jones film, je pense que James Mangold est un gars formidable pour l’explorer. Certes, ce qu’il a fait avec Logan était remarquable – avec le très bon scénario de Scott Frank. Donc on verra. Mais c’est d’accord. Habituellement, au moment où vous êtes viré ou qu’ils passent à quelqu’un d’autre ou que le projet s’éloigne de vous – à ce moment-là, vous êtes secrètement un peu soulagé parce qu’au moins vous n’avez pas à vous cogner la tête plus. «

Est-ce que… quelqu’un veut vraiment Crashers de mariage suite? Je sais que le film a été un succès à l’époque, mais on dirait une comédie que le temps a oubliée. Alors que je vois beaucoup parler de films comme Présentateur et Marchez fort, Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai vu ou entendu quelqu’un parler de Crashers de mariage. Mais c’est apparemment dans l’esprit de quelqu’un, parce que David Dobkin, Directeur de Crashers de mariage et le récent Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de Fire Saga, a récemment déclaré à Collider:

« Tout le monde continue de me frapper Crashers de mariage suite. Nous n’avons pas encore de script avec lequel nous sommes là. Pendant de nombreuses années, chaque année, on m’a proposé de faire la suite, il y avait de très grosses affaires sur la table. Et aucun de nous ne voulait refaire le même film. Tout au cours de ces premières années dont nous avons parlé était le même film, et nous nous sommes dit: «Pourquoi?» Financièrement, je n’aurais probablement pas dû faire ça, mais je l’ai fait (rires). Et Vince et Owen ne voulaient pas non plus le faire. «

Hou la la! On dirait qu’il y a AUCUNE CHANCE d’une suite! Oh, attendez, Dobkin a plus de choses à dire:

« 10 ans plus tard, quand on m’a demandé à nouveau et que j’ai raccroché après avoir dit non, j’y ai pensé et je me suis dit: ‘Eh bien, je serais curieux de savoir à quoi ça ressemblerait pour les gars de la fin de la quarantaine qui finissent par redevenir célibataires et doivent repartir dans le monde. Quelle histoire étrange, difficile et stimulante. « Et tant qu’il y a une vraie histoire au milieu, pour moi, ça peut être un film. »

D’accord, eh bien… euh… oh. Il y a plus de Dobkin:

« Alors on verra. Nous avons commencé à nouiller dessus il y a quelque temps. Nous ne savons pas encore. Vince doit le lire et Owen doit le lire. J’ai vu quelque chose qui semblait être un bon début. Mais il n’y a pas de précipitation pour aller faire ce film. «

Cela ne ressemble vraiment pas à une suite, mais ne dites jamais jamais, je suppose. Dans une interview séparée, Eurovision et Crashers de mariage étoile Rachel McAdams avec désinvolture a mentionné que « Ce serait bien de revenir en arrière et de faire une fête » en ce qui concerne une suite. Encore une fois: rien de concret ici. Mais sachez que quelqu’un pense à faire un Crashers de mariage suite.

Kevin Smith a parlé Mallrats 2 depuis quelques années maintenant, et à un moment donné, il avait même un titre: Crépuscule des Mallrats. Mais maintenant, il va laisser les fans décider. Sorte de. S’adressant à Comic Book, Smith a déclaré: «Dans un monde où vous cherchez à voir un Mallrats suite, je comprends que tout le monde ne l’est pas, mais si vous êtes quelqu’un qui s’intéresse à ce genre de chose, préférez-vous que le film s’appelle Crépuscule des Mallrats ou simplement Mallrats Too? » Donc je suppose que vous feriez mieux de laisser Kevin Smith savoir lequel de ces titres vous préférez.

Le nouveau Crier le film a une maison: Spyglass Media Group et Paramount Pictures produiront le film, par variété. Prêt pas prêt administrateurs Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett sont prêts à diriger la nouvelle entrée dans la franchise meta slasher. Jusque là, David Arquette est le seul acteur d’origine confirmé pour revenir, mais Neve Campbell a également déclaré avoir eu des conversations sur son retour. Il n’y a pas encore de détails sur l’intrigue, mais l’espoir est d’avoir le film prêt pour 2021.

L’homme invisible est l’un des meilleurs films de l’année. J’ai adoré du début à la fin. Et pourtant … à la fin, je n’ai pas pensé une seule fois: « Cela a besoin d’une suite! » Mais le film a été un grand succès, et chaque fois qu’un film est un succès ces jours-ci, une suite semble inévitable. Mais en aurons-nous réellement un? Selon l’étoile Elisabeth Moss, c’est aux fans. « Écoutez, si les gens le veulent, c’est en grande partie ce dont nous avons besoin pour le faire. Alors dites-moi que VOUS le voulez et je vous aiderai! » Moss a dit Bloody Disgusting. Regardez: si Moss veut vraiment faire une suite, et le réalisateur Leigh Whannell revient, alors oui, je vais absolument regarder cette suite. Pour l’instant, cependant, je me contente d’un film autonome.

En 2007, Bruce Campbell réalisé et joué dans Je m’appelle Bruce, une méta-comédie dans laquelle Campbell joue lui-même et doit combattre un vrai monstre. Et Campbell a une idée de suite: Bruce contre Frankenstein. Campbell espère transformer l’idée en un film et souhaite même faire apparaître d’autres icônes d’horreur comme Kane Hodder. Mais d’abord, il va transformer le concept en roman graphique. S’adressant au Diabolique Magazine, Campbell a déclaré:

« Avec Bruce vs Frankenstein, j’ai discuté avec Mike Richardson, qui est mon partenaire à ce sujet et nous allons commencer par un roman graphique. Je vais donc adapter le scénario. Nous allons le publier en premier afin que les gens de l’industrie puissent mieux le comprendre. Mike a vendu beaucoup de projets à Netflix et il a dit que c’était le genre de chemin à parcourir avec son matériel et ses fantasmes alors il a suggéré que nous fassions cela en premier. Nous aurons un grand artiste, le vendrons sous forme de bande dessinée, les gens le verront totalement et en tant que réalisateur, c’est un peu comme faire des story-boards. «

Nous devrons attendre et voir si Campbell a jamais vraiment Est-ce que transformer cela en film, ou si cela reste juste une bande dessinée.

