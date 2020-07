La Juventus contre le FC Turin aujourd’hui en direct à la télévision,

Au début de la 30e journée de Serie A, il y a un derby de ville entre la Juventus et le FC Turin, dans lequel la vieille dame veut se rapprocher un peu plus du neuvième championnat de la série. Ici, vous pouvez découvrir où le jeu est présenté.

Juventus – Turin FC: quand a lieu le Derby della Mole?

La Juventus accueille le FC Turin aujourd’hui à 17h15 au stade Allianz à domicile.

Regardez la Juventus Turin – Turin FC en direct à la télévision et en direct aujourd’hui

Le jeu est joué en direct et exclusivement par le service de streaming DAZN transfert. Les rapports préliminaires s’y dérouleront à partir de 17 heures avec le personnel suivant:

Modérateur: Christoph Stadtler

Christoph Stadtler Commentateur: Pied Carsten

Pied Carsten Expert: Christian Bernhard

À côté des spectacles du Derby della Mole DAZN également tous les autres matchs de la série ainsi que les matchs les plus importants des compétitions nationales de coupe. En outre, vous pouvez également voir tous les matchs de LaLiga et de Ligue 1. Le service de streaming propose également des matchs en Bundesliga, en Ligue des champions et en Ligue Europa.

Mais si vous voulez voir d’autres sports que le football, c’est l’endroit qu’il vous faut. Possède donc DAZN les droits pour les grands tournois PDC, le circuit WTA, le championnat du monde de moto, les matchs de boxe les plus importants et de nombreux autres événements de haut niveau.

La Juventus face au FC Turin aujourd’hui en direct

Juventus Turin: améliorer encore le diplôme

Même si la Juventus a remporté les six derniers matchs de la ligue, Rodrigo Betancur voit encore de la place pour l’amélioration dans son équipe: « Nous devons encore nous améliorer. Nous travaillons bien, mais nous manquons encore de quelque chose à la fin. Nous jouons plus agressivement, nous devons nous ferons aussi dans les prochains jeux. «

L’entraîneur Maurizio Sarri, quant à lui, se réjouit de l’amélioration de la coopération entre ses attaquants Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala: ils recherchent l’autre beaucoup plus souvent qu’auparavant et sont mutuellement bénéfiques. Je le vois à l’entraînement et les preuves sont les buts qu’ils marquent. «

Turin FC: éloignez-vous de la bataille de relégation

Avec quatre points en quatre matchs, Torino est revenu médiocre après la pause de Corona. Récemment, il y a même eu deux défaites consécutives, de sorte que l’équipe s’est rapprochée des lieux de relégation.

Avec neuf matchs à jouer, le club a toujours six points d’avance sur les places de relégation.

Juventus – Torino FC dans le Derby della Mole: Record et derniers duels

La Juve a remporté près de la moitié des 152 Derbys della Mole avec 73 victoires. Le FC Turin, quant à lui, compte 36 succès, avec 43 matches sans vainqueur.