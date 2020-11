La gamme Triumph Tiger va s’agrandir avec le nouveau Tiger 850 Sport!

Triumph a publié un teaser du prochain Tiger 850 Sport qui sera dévoilé dans le monde entier le 17 novembre. Il est basé sur la plate-forme Tiger 900 et devrait utiliser le même moteur, mais ce sera purement un tourer sportif axé sur la route.

Triumph motorcycles est sur le point d’élargir la gamme de motos Tiger, car la société a maintenant présenté le prochain Tiger 850 Sport. Ce nouvel ajout à la gamme Tiger sera officiellement dévoilé mondialement le 17 novembre 2020. Selon le teaser, le design est clairement inspiré de la gamme Tiger 900 et en fait, il est basé sur la même plate-forme. La moto est cependant censée être un tourer sportif dédié à la route, car c’est exactement ce qui manque actuellement à la gamme Tiger. Découvrons plus en détail quelques détails supplémentaires sur la moto.

Triumph a déjà la Tiger 900 GT dans la gamme Tiger, qui peut être une moto biaisée pour la route mais qui est toujours capable de faire du tout-terrain décent. Le Tiger 850 Sport, quant à lui, devrait être une véritable machine de route. Le 850 dans le nom pourrait vous suggérer un moteur plus petit, mais il devrait en fait être basé sur le triple en ligne du Tiger 900. Ce moteur produit 95 ch et 87 Nm de couple et est couplé à une boîte de vitesses à 6 rapports. Reste à voir si Triumph modifie les chiffres de la 850 Sport ou même altère les engrenages pour en faire une machine plus axée sur la route.

Quant à son style, il s’inspire clairement de la gamme Tiger 900. L’image teaser montre clairement le carénage avant et les LED DRL et ils semblent identiques à la Tiger 900. En fait, nous nous attendons à ce que le reste de la moto ressemble en grande partie à la Tiger 900, sauf qu’il peut y avoir différents stickering sur 850 Sport à le distinguer de la gamme 900. Triumph a même utilisé le surnom Sport sur la Tiger 1050 qui était disponible il y a quelques années, mais le style de cette moto était très différent de la prochaine 850 Sport. Vous voudrez peut-être vérifier cela sur Google.

Étant une machine orientée route, la Tiger 850 Sport devrait comporter des roues en alliage plus petites et plus légères. La suspension à l’avant et à l’arrière doit également être entièrement réglable pour la rendre mieux adaptée au tourisme. Le Tiger 900 GT actuel est doté d’un réglage électronique de la précharge et de l’amortissement au niveau de l’amortisseur arrière et nous nous attendons à ce qu’il atteigne également le 850 Sport. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de détails sur cette moto à venir en dehors de ce que Triumph a eux-mêmes partagé. Il faudra attendre le 17 novembre pour tout savoir en détail.

Plus important encore, comme beaucoup d’entre vous l’ont peut-être déjà demandé, le Tiger 850 Sport viendra en Inde un jour en Inde. Nous disons cela parce que Triumph a déjà répertorié la moto sur son site Web en Inde. Quant à ses rivales, la Triumph Tiger 850 Sport affrontera les BMW F 750 GS et Ducati Multistrada 950 S en Inde. Pensez-vous cependant qu’un Tiger plus petit basé sur la plate-forme Trident 660cc aurait élargi l’accessibilité à la gamme Tiger de beaucoup plus? Nous le fait savoir dans les commentaires.