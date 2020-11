Carlo Rovelli: Faire des erreurs est un signe d’intelligence

Il ne fait aucun doute qu’Albert Einstein était l’un des plus grands scientifiques du XXe siècle, celui qui a approfondi plus que quiconque les secrets de la nature. Le mois dernier, une autre expérience a soutenu sa théorie de la relativité générale. Les scientifiques travaillant sur le télescope Event Horizon – un réseau mondial d’observatoires radio qui travaillent à l’unisson pour capturer des images de trous noirs et regarder comment ils plient l’espace-temps – ont constaté que même dans les conditions les plus extrêmes, son argument et ses calculs ne peuvent être Est-ce que cela signifie que nous devrions considérer tout ce qu’il a fait comme correct? Qu’il n’a jamais fait d’erreur? Au contraire. En fait, peu de scientifiques ont commis autant d’erreurs qu’Einstein. Rares sont ceux qui ont changé d’avis aussi souvent que lui. Je ne parle pas du genre d’erreurs qu’il a commises dans sa vie de tous les jours, qui sont une question d’opinion et, en fin de compte, sa propre affaire. Je parle de véritables erreurs scientifiques: des idées erronées, de fausses prédictions, des équations semées d’erreurs, des affirmations scientifiques que lui-même en est venu à regretter et qui se sont avérées fausses. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Aujourd’hui, nous savons que l’univers est en expansion. Le physicien belge Georges Lemaître a réussi à comprendre cela en utilisant les propres théories d’Einstein et l’a informé de ses découvertes. Einstein a répondu en rejetant les idées comme absurdes, pour n’avoir à manger ses mots que lorsque dans les années 30 l’expansion a été observée.La bascule du physicien et auteur Carlo RovelliEinstein Une autre conséquence de sa théorie est l’existence de trous noirs. Il a écrit plusieurs textes erronés sur le sujet, affirmant que l’univers se termine au bord d’un trou noir. L’existence d’ondes gravitationnelles, pour lesquelles nous avons maintenant de bonnes preuves indirectes, découlait également des théories d’Einstein. Einstein a d’abord écrit que ces ondes existaient, mais seulement avant de prétendre qu’elles n’existaient pas – en fait une interprétation erronée de sa propre théorie – puis de changer d’avis pour accepter la conclusion opposée et correcte.Quand il a écrit sa théorie de la relativité restreinte, Einstein l’a fait. pas utiliser la notion d’espace-temps. Ce concept, d’un continuum à quatre dimensions qui inclut à la fois l’espace et le temps, revient à Hermann Minkowski, qui l’a utilisé pour réécrire la théorie d’Einstein. Quand Einstein a pris conscience de ce que Minkowski avait fait, il a soutenu qu’il s’agissait simplement d’une complication mathématique inutile de sa théorie – seulement pour changer complètement d’avis peu de temps après, et utiliser précisément le concept d’espace-temps pour écrire la théorie du général Au cours de sa vie, Einstein a défendu des idées qui se contredisaient, dit Carlo Rovelli (Photo: AFP / Getty Images) Quand Einstein avait tort Sur la question du rôle des mathématiques dans la physique, Einstein a changé de point de vue à plusieurs reprises, préconisant au cours de sa vie diverses idées qui étaient en contradiction directe les unes avec les autres.Avant d’écrire les équations correctes de son ouvrage majeur, la théorie générale de la relativité, Einstein avait publié une série d’articles, tous faux, chacun proposant une équation incorrecte différente. . Il est même allé jusqu’à publier un ouvrage complexe et détaillé pour affirmer que la théorie ne peut pas avoir une certaine symétrie – qu’il a choisie plus tard comme fondement de sa théorie! Dans les dernières années de sa vie, Einstein a obstinément persisté à vouloir écrire une théorie unifiée de la gravité et de l’électromagnétisme, sans se rendre compte, comme on le comprendra sous peu, que l’électromagnétisme est une composante d’une théorie plus large (théorie électrofaible), et donc que son projet de l’unifier avec la gravité était inutile.Einstein a également changé de position. à plusieurs reprises dans les grands débats sur la mécanique quantique. Au début, il a fait valoir que la théorie est contradictoire. Puis il accepta l’idée que ce n’était pas le cas, se bornant à insister sur le fait qu’il devait être incomplet et qu’il ne décrivait pas toute la nature.Espace, temps et matière En ce qui concerne la relativité générale, Einstein a longtemps été convaincu que les équations pouvaient pas de solutions en l’absence de matière, et donc le champ gravitationnel dépendait de la matière – seulement pour changer d’avis lorsque l’astronome néerlandais Willem de Sitter et d’autres ont montré qu’il avait tort, finissant par interpréter le champ gravitationnel comme une entité réelle séparée , existant à part entière. Lire la suite Brian May: Queen guitariste et passionné de l’espace publie un livre sur les étoiles – et a une vision impopulaire à partager En 1917, même en produisant un travail extraordinaire dans lequel il a fondé la cosmologie moderne, Einstein a réussi à ajouter une erreur flagrante de physique – le idée que l’univers ne doit pas changer dans le temps – et une erreur retentissante en mathématiques: il ne s’est pas rendu compte que la solution qu’il a écrite était instable, et qu’elle ne pouvait pas décrire l’univers réel. En conséquence, l’article est un étrange mélange d’idées nouvelles et révolutionnaires majeures et une masse d’erreurs graves.Toutes ces erreurs et ces changements d’opinion enlèvent-ils quelque chose à notre admiration pour Albert Einstein? Pas du tout. Au contraire, c’est le contraire. Ils nous apprennent plutôt quelque chose, je crois, sur la nature de l’intelligence. La nature de l’intelligence L’intelligence ne consiste pas à adhérer obstinément à vos propres opinions. Il faut être prêt à changer et même à rejeter ces opinions. Pour comprendre le monde, il faut avoir le courage d’expérimenter des idées, de ne pas craindre l’échec, de réviser constamment ses opinions, de les faire mieux fonctionner.L’Einstein qui fait plus d’erreurs que quiconque est précisément le même Einstein qui réussit à mieux comprendre la nature que quiconque, et ce sont des aspects complémentaires et nécessaires de la même intelligence profonde: l’audace de la pensée, le courage de prendre des risques, le manque de foi dans les idées reçues – y compris, surtout, les siennes. Avoir le courage de se tromper, de changer ses idées, non pas une fois mais à plusieurs reprises, pour découvrir. Pour arriver à comprendre, l’important est de ne pas avoir raison. Il s’agit d’un extrait édité de « Il y a des endroits dans le monde où les règles sont moins importantes que la gentillesse » de Carlo Rovelli, maintenant disponible (20 £, Allen Lane)

