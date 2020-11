Comment les hiboux des neiges ont réussi à ne pas «  s’entretuer  »

(Attention: ce message contient des spoilers pour « The Masked Singer » de mercredi.)

« The Masked Singer » a éliminé les Snow Owls ce soir, le premier concurrent à deux têtes du concours de chant Fox, et a décoché l’œuf géant que les deux célébrités masquées avaient joué à l’intérieur pour révéler le mari et la femme Clint Black et Lisa Hartman. Et tandis que le couple a été «honoré» d’être les concurrents inauguraux du duo de l’émission, Black dit que lui et sa femme ont la chance de «ne pas s’être tués» alors qu’ils étaient coincés à l’intérieur de cet engin pendant trois épisodes.

« C’était un gros problème pour la série, un grand pas pour eux, la première fois au monde qu’ils ont fait ça », a déclaré le chanteur de musique country Black à TheWrap. «Nous étions donc ravis qu’ils nous aient demandé de le faire. Après, nous avons ri et ri, juste l’idée de faire le spectacle, puis nous avons réalisé: «Oh, nous devons faire ça. Et puis on ne riait plus. Nous pensions: «Oh non, nous allons faire ça!» »

Black dit que le costume du couple, qui se composait de leurs masques individuels à plumes et de ce gros œuf motorisé, était «très limité» et se disputer deux fois était «probablement deux fois plus difficile à tous égards», y compris choisir des chansons qui a travaillé pour lui et pour Hartman, qui est également chanteur.

«Heureusement, nous sommes mariés depuis près de 30 ans et nous avons, je pense, mieux réussi que nous ne l’aurions fait seuls», a-t-il déclaré.

Pour Hartman, il n’y a «aucun moyen de décrire» à quoi ressemblait la performance avec son mari – ce qu’elle a déjà fait, mais pas de cette façon, bien sûr – dans cet espace confiné.

«Il n’y a pas assez de temps et d’énergie dans la journée», a-t-elle déclaré à TheWrap. «Vous entrez dans un œuf, ils le nouent. Vous avez des coupures de main. Vous voulez qu’il aille à gauche, il veut aller à droite – ou il ne veut pas partir ou il ne tourne pas. Je veux dire, c’était juste tous les jours. Soit nous riions, soit nous étions frustrés ou je commençais à rire si fort que j’étais penchée et il m’avait soulevé… L’œuf, en lui-même et en lui-même, était un défi mais tellement amusant. Je veux dire, rien ne se compare à cela. C’est la planète la plus bizarre sur laquelle vous puissiez aller.

Le passage de Black et Hartman sur « The Masked Singer » l’a inspiré à écrire un nouveau duo pour le couple, « Till the End of Time », qui sortira le 3 décembre et sera interprété par le duo lors d’une diffusion en direct limitée. spectacle de capacité au Ryman la veille.

«J’ai pu la faire chanter davantage sur celui-ci après« The Masked Singer »», a déclaré Black à propos de sa femme, qui avait déjà enregistré des chansons avec lui.

Eh bien, après avoir joué dans un œuf pendant des jours ensemble, nous imaginons que chanter un duo était un jeu d’enfant.

«The Masked Singer» est diffusé les mercredis à 8 / 7c sur Fox.