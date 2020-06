la foule sera autorisée à Adelaide Oval

Les spectateurs seront autorisés à revenir aux matchs de l’AFL en Australie-Méridionale, a annoncé le Premier ministre Steven Marshall.

« Je pense que nous serons la première place du pays avec une foule importante lors d’un match de l’AFL », a-t-il déclaré.

« Le football et la foule sont de retour en Australie-Méridionale.

« L’Australie du Sud, je pense, sera la première avec un nombre important de personnes à un match de l’AFL et la première fois que nous avons eu une foule importante dans n’importe quel sport en Australie pendant des mois et des mois et des mois. »

Une foule de 2000 spectateurs sera autorisée à Adelaide Oval pour le match AFL du week-end.

Le match de samedi soir est un derby local entre Port Adelaide et les Adelaide Crows.

Le 2000 sera assis dans la zone générale. 240 autres seront autorisés dans des boîtes privées.

Le commissaire de police Grant Stevens a déclaré que cela survient après que 6000 personnes ont pu manifester « d’une manière relativement sûre » sur Victoria Square à Adélaïde.

Plus de détails seront fournis vendredi après la réunion du comité de transition de l’État.

Steven Motlop du Power célèbre un but. (AAP)

Vendredi, il y aura également des annonces sur la levée du verrouillage de la frontière de l’État et la réouverture de plus grands lieux d’accueil et églises.

Cela fait deux semaines depuis les derniers cas de coronavirus en Australie du Sud.

La décision d’autoriser la foule à l’Adelaide Oval vient alors que le président des Gold Coast Suns, Tony Cochrane, fait pression sur le gouvernement du Queensland pour qu’il prenne une décision sur la foule dans cet État.

Il veut une foule d’environ 1000 personnes lors du match de samedi entre les Suns et la côte ouest au Metricon Stadium.