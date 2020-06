Star Trek Discovery Saison 3: Découvrez la date de sortie, le casting, l’intrigue et toute la mise à jour Recant

– – –

La série télévisée américaine Star Trek: Discovery est à nos portes. La série sera présentée en première sur CBS all access. Les studios de télévision CBS ont produit cette saison de l’émission en association avec une cachette secrète et des divertissements de Roddenberry.

Le spectacle a été un favori de tous les temps parmi les enfants et les adultes. La troisième saison suit l’équipage de l’USS Discovery alors qu’ils voyagent dans le futur près de 900 ans après la série Star Trek originale.

Date de sortie de la saison 3.

L’émission a été renouvelée pour la saison 3 en février 2019. Cependant, le tournage de l’émission a commencé en juillet 2019 jusqu’en février 2020. Il a également été annoncé qu’il y aura 13 épisodes pour l’émission. Cependant, la date de sortie de l’émission n’a pas encore été annoncée. Le spectacle devrait être présenté en avant la fin de 2020. Netflix a les droits de diffusion en continu de l’émission dans 188 pays. Une fois la série publiée aux États-Unis, l’épisode sera diffusé sur Netflix dans les prochaines 24 heures.

Cast de la saison 3

Le casting de l’émission a également été révélé. Sonequa Martin-Green comme Michael Burnham, Doug Jones comme Saru, Anthony Rapp comme Paul Stamets, Mary Wiseman comme Aylvia Tilly, Wilson Crus comme Hugh Cubber, David Ajala comme Cleveland Book Book Booker et de nombreux autres artistes notables.

