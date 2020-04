La Force spatiale a un aperçu de ce à quoi ils pourraient faire face et ce ne sont pas des fans

Avec Steve Carell (Le bureau) et lauréat d’un Emmy Award Greg Daniels‘prochaine série de comédie Netflix Force spatiale se trouvant encore à un mois de sa date de lancement le 29 mai, la série jette un regard très réel sur ce qui pourrait les attendre là-haut quand et si la véritable tenue militaire décolle (littéralement) du sol. Pour ceux d’entre vous qui l’ont raté, plus tôt cette semaine, le ministère de la Défense a déclassifié et publié trois vidéos des militaires ayant des interactions avec des ovnis (ou « phénomènes aériens non identifiés », comme les militaires se réfèrent à eux). Intitulée «FLIR», «GOFAST» et «GIMBAL», et filmée en novembre 2004 et en janvier 2015, la séquence montre un avion qui «voyageait à des vitesses hypersoniques, sans moyen de propulsion visible».

Ce qui nous amène à la parole du pilote décoré et général quatre étoiles Mark R. Naird (Carell), qui rêvait de diriger l’Air Force jusqu’à ce qu’il soit nommé pour diriger la sixième branche nouvellement formée de l’armée: la Force spatiale. En déplaçant sa famille dans une base éloignée du Colorado, Naird et son équipe de scientifiques et de « astronautes » sont chargés de remplir l’objectif de la Maison Blanche d’obtenir (plus) de bottes américaines sur la lune et pour les États-Unis de gagner la course pour dominer l’espace. Si et quand ils arrivent là-haut, les acteurs peuvent être assurés qu’il n’y aura pas de scénario extraterrestre. Parce que d’après ce que nous pouvons dire dans le tweet suivant, l’équipe derrière la série a également vu ces vidéos d’OVNIS et elle est plus qu’heureuse de laisser toutes ces choses extraterrestres aux vrais militaires.

alors euhhh… @SpaceForceDoD vous les gars avez celui-ci, non? https://t.co/ufLdBnFbn9 – Force spatiale (@realspaceforce) 28 avril 2020

Carell est rejoint par Lisa Kudrow (Copains), John Malkovich (Le nouveau pape), Ben Schwartz (Parcs et loisirs), Diana Silvers (Verre), Jimmy O. Yang (Silicon Valley), Tawny Newsome (Vitrine de Sherman), Alex Sparrow (irréel), Don Lake (NCIS), Noah Emmerich (Les Américains), Fred Willard (Famille moderne), et Jessica St. Clair (Maison de jeu). Le co-créateur de la série, Carell, devrait également produire des produits exécutifs, avec Daniels en tant que showrunner et producteur exécutif. Rejoignez-les pour leur avis Donald Trump‘initiative Space Force en tant que producteur exécutif est 3 Arts’ Howard Klein (Le bureau). Paul King (Paddington) dirige deux séries, dont le pilote.

