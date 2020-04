Cette vieille publicité résume la cabine spacieuse et l’aspect pratique de Honda Jazz

Nous sommes tombés sur cette publicité de Honda Jazz, alias Fit. Le hayon est l’un des plus pratiques que vous pouvez acheter dès maintenant.

Honda s’apprête à moderniser la Jazz avec de nouveaux moteurs essence et diesel conformes à la norme BS6. Lancé en 2009 en tant que hayon haut de gamme, il se retrouve maintenant en concurrence féroce contre Maruti Baleno, Hyundai i20, Volkswagen Polo et Toyota Glanza. Bien que Jazz ne soit pas la meilleure vente du lot, il reste le plus simple et le plus économe en carburant du lot.

Honda Jazz est connue pour son haut niveau de fonctionnalité et de confort. En voici une publicité provenant d’un pays étranger, qui montre de quoi le Jazz est réellement capable. La trappe est connue sous le nom de Honda Fit sur de nombreux marchés mondiaux, y compris aux États-Unis. Cette annonce montre que vous pouvez adapter n’importe quoi à l’intérieur du Jazz.

Il y a un gros truc de type entonnoir qui passe à l’intérieur de la voiture à travers son pare-brise arrière. En haut, vous pouvez voir diverses choses comme un vélo, une planche de surf, une canne à pêche, un refroidisseur de bière et bien plus encore. C’est une métaphore suggérant qu’il y a beaucoup d’espace à l’intérieur de la cabine de Jazz ou Fit. Bien sûr, l’annonce est également un peu ancienne.

La BS6 Honda continuera avec les mêmes moteurs 1,2 litre i-VTEC et 1,5 litre i-DTEC. Le moteur à essence est capable de produire 90 BHP et 110 Nm de couple maximal. Le moteur diesel offre 99 ch et 200 Nm de couple maximal. Les deux moteurs recevront une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses en standard, le premier recevant également une CVT en option.

Quelques nouvelles fonctionnalités telles que des phares à LED et des DRL à LED sont attendues à bord. Sinon, il continuera avec la même liste, y compris un système d’infodivertissement à écran tactile avec Android Auto et Apple CarPlay, un régulateur de vitesse (CVT), des commandes audio intégrées au volant, des ORVM électriques, des vitres montantes / descendantes automatiques pour le passager avant et bien plus encore.

Nous nous attendons à ce que Honda garde les prix sous contrôle, car Jazz est l’une des écoutilles les plus coûteuses du segment. Alors que les mises à niveau BS6 augmenteront certainement le prix, nous nous attendons à une légère hausse de 15 000 à 20 000 roupies. Voyons ce que le BS6 Jazz offrira de plus pour le rendre un peu meilleur que ses rivaux.