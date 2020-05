La dernière nuit d’Edgar Wright à Soho retardée à un moment donné en 2021 / Film

Un autre jour, une autre mise à jour décevante sur les films qui devraient sortir cette année est retardée dans un avenir inconnu. Cette fois, c’est Edgar WrightLe thriller d’horreur La nuit dernière à Soho, le film avec Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit), Anya Taylor-Joy (La sorcière), Matt Smith (Docteur Who), Diana Rigg (Le Trône de Fer), et Timbre de Terence (récemment vu dans Mystère du meurtre). Initialement prévu pour une sortie cet automne, le film a été repoussé à 2021.

Variété ajoutée La nuit dernière à Soho à la liste sans cesse croissante de dates de sortie de films affectées par la pandémie de coronavirus, qui a forcé la fermeture de presque toutes les salles de cinéma aux États-Unis (et dans le monde entier). Cependant, pour l’instant, Last Night in Soho n’a pas encore de nouvelle date de sortie spécifique, et elle n’a été repoussée à la fenêtre inconnue que l’année prochaine.

On en sait très peu sur La nuit dernière à Soho en ce moment, et nous n’avons vu qu’une seule photo de la production jusqu’à présent, représentant Thomasin McKenzie ressemblant à un adolescent goth terrifié. Mais ce que nous savons, c’est que le film s’inspire de thrillers d’horreur classiques comme Ne regardez pas maintenant et Répulsion. Il y a aussi une sorte de voyage dans le temps, car le film présente des paramètres à la fois à Londres dans les années 1960 et à l’époque contemporaine. Wright a expliqué précédemment:

« Il y a quelque chose que j’ai en commun avec le personnage principal en ce que je suis affligé de nostalgie pendant une décennie dans laquelle je n’ai pas vécu. Vous pensez au Londres des années 60 – à quoi cela ressemblerait-il? Imaginez si vous saviez tout ce que vous saviez maintenant et que vous y retourniez. Je suppose que vous avez un personnage qui, d’une manière abstraite, peut voyager dans le temps. Et la réalité de la décennie n’est peut-être pas ce qu’elle imagine. Il a un élément de « faites attention à ce que vous souhaitez. »

Cela a certainement un potentiel de suspense et de tension. Il semble presque qu’Edgar Wright essaie de briser la nostalgie que certaines personnes ont depuis des décennies comme les années 1960, des périodes qui semblent maintenant être définies par les générations plus âgées en disant que les choses allaient tellement mieux à l’époque. Peut-être que ce n’est pas tout ce qu’il a craqué.

Dommage que nous devrons attendre l’année prochaine pour voir La nuit dernière à Soho, mais au moins nous savons qu’il n’y aura pas de pénurie de films que nous réclamons en 2021. Mais combien de salles de cinéma resteront-elles une fois qu’elles commenceront à sortir? Restez à l’écoute.

