Rockstar Games Certaines théories concernant GTA 6 vont faire exploser l’esprit des joueurs

La ville de New York – Tandis que jeux de rock star est silencieux sur l’inévitable GTA 6, les fans ont cherché Grand Theft Auto 5 pour des indices possibles sur le début du prochain match de la série acclamée par la critique. La dernière théorie dit que la date de sortie de Grand Theft Auto 6 est dans GTA 5 depuis le lancement du jeu en 2013. Bien que cela semble peu probable, les preuves sont convaincantes.

Les joueurs de GTA 5 ont à nouveau pris note de certaines portes de l’aéroport international de Los Santos, dans ces chiffres, ils veulent connaître la date de sortie de GTA 6. Ce n’est pas la première fois que cette théorie est évoquée, mais un tweet de GTA 6 News lui a accordé une attention renouvelée.

Il y a essentiellement trois séries de chiffres sur les portes de l’aéroport: 2013, 2014 et 2021. 2013 est l’année du lancement de Grand Theft Auto 5, tandis que 2014 est l’année du portage de GTA 5 sur PlayStation 4 et Xbox One. Les joueurs ont supposé que cela signifie que 2021 sera l’année du début de GTA 6.

Il est actuellement difficile de dire exactement quand la date de sortie de GTA 6 est. Les initiés de l’industrie ne sont pas d’accord sur le développement de Grand Theft Auto 6. Certains pensent que le jeu en est encore à ses tout premiers stades de production, d’autres pensent qu’il est en bonne voie d’être terminé. Selon qui a raison, un rendez-vous pour GTA 6 en 2021 est certainement à la portée des possibilités. Alors, quand les joueurs se reposent-ils? Seulement quand quelque chose d’officiel arrive.

Aucune fuite sur le GTA 6

Jusqu’à ce que Rockstar Games décide de se révéler davantage, les fans continueront de faire leurs propres théories sur la date de sortie de GTA 6. Espérons que les informations officielles arriveront plus tôt que tard, afin que cette rumeur et ces spéculations ininterrompues puissent se calmer. Une bataille sauvage avec des extraterrestres se déroule actuellement dans GTA Online.

GTA 5 sortira gratuitement pour Epic Games Store

Comme certains rapports des médias, Grand Theft Auto 5 devrait être publié pour la plate-forme PC d’Epic Games.

Grand Theft Auto 6 serait publié en 2021 pour PC, Xbox Series X et PlayStation 5, si les rumeurs sont correctes. GTA 5 est le produit de divertissement le plus performant au monde

