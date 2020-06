La CW acquiert Swamp Thing, Serinda Swan’s Coroner et deux autres séries

HISTOIRES CONNEXES

Swamp Thing s’est trouvé un nouveau trou de natation, sur The CW.

La maison d’Arrowverse a annoncé lundi qu’elle avait acquis le service unique de streaming de DC Universe Swamp Thing adaptation de bande dessinée, qui a bouclé sa série de 10 épisodes en août.

De plus, The CW a acquis les deux saisons de CBS All Access. Raconte moi une histoire anthologie (tel que rapporté pour la première fois ici), deux saisons le drame de la CBC Coroner, et la première saison de six épisodes de la comédie britannique Pixels morts. Les deux derniers spectacles feront leurs débuts aux États-Unis via The CW.

Aucun calendrier pour les dates de première CW n’a été annoncé.

La décision de la CW intervient alors que les réseaux de télévision diffusent des efforts pour stocker leurs étagères avec du contenu déjà produit à partir d’autres points de vente, car la production reste interrompue par la pandémie. (Par exemple, le programme d’automne de Fox, qui vient de sortir, comporte une heure remplie par la première saison de L.A.’s Finest, qui a d’abord été diffusé en tant qu’original de spectre.)

Annulée peu de temps après ses débuts dans DC Universe, Swamp Thing suit le Dr Abby Arcane (Gotham‘S Crystal Reed) alors qu’elle enquête sur ce qui semble être un virus mortel né dans les marais dans une petite ville de Louisiane. Le casting comprend également Virginia Madsen, Andy Bean, Henderson Wade, Derek Mears, Maria Sten, Jeryl Prescott, Jennifer Beals et Will Patton.

Raconte moi une histoire, dont la première saison a été écrite et réalisée par The Vampire Diaries«Kevin Williamson, prend les contes de fées les plus aimés du monde et les réinvente comme un thriller psychologique sombre et tordu.

Coroner étoiles Smallville alun Serinda Swan en tant que Dre Jenny Cooper, coroner récemment veuve et nouvellement nommée, qui enquête sur toute mort suspecte, contre nature ou soudaine à Toronto.

Enfin, la demi-heure Pixels morts suit Meg (Élevé par des loups«Alexa Davies), Nicky (Skins«Will Merrick) et Usman (C.B. StrikeSargon Yelda), qui est obsédé par le jeu de fantaisie en ligne Kingdom Scrolls, divisant le récit entre la vie réelle tragicomique des personnages et leurs mésaventures animées par ordinateur.

Quel novice CW êtes-vous le plus impatient?