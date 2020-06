The Vampire Diaries Saison 9: date de sortie, distribution et intrigue

Maintenant, les fabricants prévoient de proposer une saison de plus selon la demande des fans. Plus tôt, il a été annoncé que le drame pour adolescents ne proposera que huit saisons. Le nombre de téléspectateurs de l’émission a augmenté lorsque l’émission a commencé à diffuser sur Netflix. Mais comme l’audience de l’émission a pris de l’ampleur, la demande de la saison 9 a également augmenté.

Ici, nous fournissons toutes les informations sur la nouvelle saison de la série.

Date de sortie de la saison 9 de Vampire Diaries

Il n’y a pas de rapports et d’informations particuliers sur la date de sortie de la saison 9. Les officiels sont tous très discrets sur la date de sortie. La situation des coronavirus n’a fait qu’aggraver la situation au niveau mondial. La production de l’émission ne commencera que lorsque la situation s’améliorera. Tout ce que nous pourrions faire maintenant, c’est attendre patiemment et espérer que le meilleur vienne à nous.

Cast Of The Vampire Diaries Saison 9

– – –

Eh bien, voici une triste nouvelle pour les fans. Ian Somerhalder, qui incarne le personnage de Damon Salvatore, a réagi négativement lorsqu’il a été interrogé sur ses représailles dans la nouvelle série. Les fans ne peuvent même pas penser à une autre personne pour jouer le rôle de Damon. En fait, Nina Dobrev et Paul Wesley ont également démêlé leur absence dans la nouvelle saison.

Les fabricants sont susceptibles de trouver des visages frais dans la nouvelle saison. J’espère que la nouvelle distribution justifierait leurs personnages aussi magnifiquement que la dernière distribution.

Prémisse de la saison 9

Si la saison 9 arrive, elle apportera beaucoup plus que les saisons précédentes. La saison 9 représentera très probablement un test pour Damon et Bonnie. Le spectacle implique beaucoup de personnages et, par conséquent, la nouvelle saison sera beaucoup plus tordue que les précédentes. Eh bien, il n’y a pas d’annonces et de rapports particuliers sur les prémisses de la nouvelle saison. Par conséquent, nous devons attendre patiemment que les meilleurs arrivent.