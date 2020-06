Autant en emporte le vent monte en flèche les tableaux de vente après le retrait de HBO Max

Emporté par le vent a grimpé en flèche les palmarès des ventes de services numériques depuis son retrait de HBO Max pour «représentations racistes». Le film est actuellement en tête du classement des ventes d’Amazon, où en streaming, vous pouvez louer le film pour 3,99 $ ou l’acheter pour 9,99 $. Sur iTunes, le film se situe actuellement au numéro 5 de ce tableau des ventes. Le film a été retiré de HBO Max mardi, uniquement à titre temporaire pour ajouter une « discussion sur le contexte historique du film de 1939 » et une « dénonciation » des stéréotypes racistes du film. Les gens se souviennent apparemment Emporté par le vent est un film et a afflué vers des services concurrents pour le regarder.

Autant en emporte le vent suce de toute façon

« » Autant en emporte le vent « est un produit de son époque et dépeint certains des préjugés ethniques et raciaux qui ont malheureusement été monnaie courante dans la société américaine », a déclaré un porte-parole de HBO Max. Variété. « Ces représentations racistes étaient erronées à l’époque et elles sont erronées aujourd’hui, et nous pensions que maintenir ce titre sans explication et dénonciation de ces représentations serait irresponsable. »

Les stars du cinéma Vivienne Leigh, Clark Gable, Hattie McDaniel, et Olivia de Havilland. Ce fut un énorme gagnant aux Academy Awards, remportant huit trophées, dont la meilleure image, la meilleure actrice pour Leigh, le meilleur réalisateur pour Victor Fleming et la meilleure actrice de soutien pour McDaniel, qui fut la première personne noire à remporter un Academy Award. Il a été classé dans les cinq meilleurs films de tous les temps à plusieurs reprises.

Mais vraiment, ça craint. C’est peut-être un produit de son temps, et les thèmes qu’il dépeint le sont aussi. C’est un slog ennuyeux plein de drames exagérés et ne résiste pas du tout. Outre la conception des costumes, Emporté par le vent doit être complètement oublié et doit disparaître de la mémoire.

Le post Autant en emporte le vent monte en flèche les tableaux de vente après la suppression de HBO Max est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.