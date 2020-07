La comète NEOWISE repérée par d’autres vaisseaux spatiaux de la NASA (vidéo, photos)

La sonde solaire Parker (PSP) de la NASA n’est pas le seul vaisseau spatial à regarder des comètes de nos jours.

PSP a cassé un magnifique image de la comète lumineuse NEOWISE le 5 juillet, deux jours après que le vagabond glacial ait atteint le périhélie, son approche la plus proche du soleil. La photo PSP montre clairement les queues jumelles qui coulent de la comète, l’une faite de poussière et l’autre de gaz ionisé.

Et deux autres vaisseaux spatiaux qui étudient le soleil ont capturé des images de Comète NEOWISE , à l’approche de son passage périhélique.

Cette image de la comète NEOWISE a été capturée par l’Observatoire des relations solaires et terrestres de la NASA, ou STEREO, le 24 juin 2020, alors que la comète s’approchait du soleil. (Crédit d’image: NASA / STEREO / William Thompson)

La mission de l’Observatoire des relations solaires et terrestres (STEREO) de la NASA a pris une photo le 24 juin qui fait ressembler NEOWISE à une boule de feu traversant le ciel nocturne. Et l’Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO), un effort conjoint de la NASA et de l’Agence spatiale européenne, a suivi le trek entrant de NEOWISE pendant près d’une semaine, du 22 au 27 juin.

SOHO utilise un instrument appelé coronographe pour bloquer le disque aveuglément brillant du soleil, permettant aux scientifiques de voir la mince atmosphère extérieure du soleil, appelée la couronne, ainsi que des objets zoomant près de notre étoile. Cette stratégie fait du vaisseau spatial un chasseur de comètes prolifique; SOHO récemment a découvert son 4 000e vagabond glacial, en fait.

Le repérage NEOWISE n’est pas limité à de tels vaisseaux spatiaux avancés aux yeux pointus. La comète est visible à l’œil nu pour les téléspectateurs dans un ciel clair et sombre avant l’aube depuis plus d’une semaine maintenant, et un spectacle en soirée est également en préparation. NEOWISE devrait commencer à devenir visible bas dans le ciel du nord-ouest juste après le coucher du soleil.

Les données traitées de l’instrument WISPR sur la sonde solaire Parker de la NASA montrent plus de détails dans les queues jumelles de la comète NEOWISE, comme vu le 5 juillet 2020. La queue inférieure et plus large est la queue de poussière de la comète, tandis que la queue plus mince et supérieure est celle de la comète. queue d’ion. (Crédit d’image: NASA / Johns Hopkins APL / Naval Research Lab / Parker Solar Probe / Guillermo Stenborg)

Vous pouvez en savoir plus sur le comète , qui a été découvert en mars de cette année par le vaisseau spatial de l’explorateur infrarouge à champ large de la NASA (d’où son nom), via une paire d’événements de la NASA demain (15 juillet).

L’agence accueillera une émission de la comète NEOWISE « NASA Science Live » à 15 heures. EDT (1900 GMT) demain, puis enchaînez avec une conférence de presse à 16 heures. EDT (2000 GMT). Les participants à la conférence de presse sont:

Lindley Johnson, officier de défense planétaire et directeur de programme du bureau de coordination de la défense planétaire de la NASA, siège de la NASA

Emily Kramer, co-investigatrice de l’équipe scientifique de NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer), Jet Propulsion Laboratory de la NASA

Amy Mainzer, chercheuse principale de NEOWISE, Université de l’Arizona

Vous pouvez suivre les deux événements en direct ici à Space.com , gracieuseté de la NASA, ou directement via l’agence .

SOHO a été lancé en 1995 et le vaisseau jumeau STEREO a pris son envol en 2006. La sonde STEREO-B est devenue silencieuse en 2014, mais STEREO-A, qui a pris la récente photo NEOWISE, fonctionne toujours bien. La PSP a décollé en août 2018 et a déjà volé plus rapidement et plus près du soleil que toute autre sonde de l’histoire.

