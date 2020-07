10 meilleurs jeux d’habillage et jeux de mode pour Android

Les jeux d’habillage et de mode sont un sous-ensemble du genre de simulation. Les joueurs débloquent diverses tenues à travers le jeu, habillent les personnages et les prennent en photo avec leurs jolies tenues. Il existe souvent d’autres mécanismes, notamment le puzzle, la simulation et parfois d’autres. Les jeux ont également tendance à être plus détendus que la plupart des autres genres de jeux. Il existe une tonne de jeux de mode sur le Google Play Store et la plupart d’entre eux portent des noms similaires. Cela peut rendre un peu difficile de trouver les bons. Voici quelques-uns des meilleurs jeux d’habillage pour Android en ce moment.

En relation:

Cindy’s Dressup Friends

Prix: Gratuit (avec publicités)

Dressup Friends de Cindy est un jeu d’habillage simple et décontracté avec quelques options décentes. Vous pouvez obtenir un nombre décent de tenues avec un système de teinture illimité pour changer les couleurs à votre goût. De plus, vous pouvez changer les poses de personnage par membre plutôt que dans son ensemble pour une liberté globale décente. Vous pouvez même regrouper plusieurs personnages dans une scène si vous le souhaitez. Le jeu est entièrement gratuit, sans achats intégrés, mais il y a des publicités. Le développeur fait également Dressup Momo si vous voulez quelque chose de légèrement différent.

Covet Fashion

Prix: Libre de jouer

Covet Fashion est l’un des jeux d’habillage les plus populaires sur Android. C’est un peu différent de certains de ceux que nous avons testés. Celui-ci vous permet d’habiller un personnage avec toutes sortes de modes différentes, tout comme les autres. Cependant, celui-ci en fait un voyage de shopping dans un centre commercial. Vous pouvez acheter différentes marques, débloquer diverses choses et vous habiller de différentes manières. Le hic, c’est que la plupart des marques sont réelles. Ainsi, vous pouvez acheter, disons, des vêtements Calvin Klein si vous le souhaitez. Il existe également des éléments sociaux, des concours de mode, etc. Si vous aimez une tenue particulière, vous pouvez en fait trouver des liens pour acheter les articles dans la vraie vie. C’est plutôt bien, en fait. Le seul inconvénient est la mécanique du jeu gratuite. Il faudra soit de l’argent réel, soit beaucoup de travail pour obtenir tout ce que vous voulez.

Série fabuleuse

Prix: Libre de jouer

Fabulous est une série de jeux de simulation. Les jeux suivent l’histoire d’Angela alors qu’elle surmonte une tonne de défis. Par exemple, dans Fabulous – New York to LA, Angela crée une robe pour une remise de prix, mais constate qu’elle n’a pas le temps de faire les choses qu’elle aime vraiment. Il se vante comme un jeu de gestion du temps afin que les joueurs conçoivent des vêtements mais essaient également d’amener Angela à vivre une bonne vie. En tout cas, il y a plusieurs jeux dans la série et la plupart tournent autour de la mode dans une certaine mesure.

Jeux d’habillage de Glu

Prix: Libre de jouer

Glu est sans doute le champion de l’espace des jeux de mode. Le studio dispose de quatre énormes jeux dans le genre, dont Kim Kardashian: Hollywood (lié au bouton ci-dessous), Kendall & Kylie, Nicki Manaj: The Empire et Britney Spears: American Dream. Les deux premiers sont des jeux de mode véritablement bleus. Vous créez un personnage, vous les habillez et faites diverses choses. Pendant ce temps, les deux autres sont des simulateurs de célébrités avec des éléments d’habillage. Ce sont quelques-uns des jeux les plus populaires du genre si cela ne vous dérange pas les liens de célébrités.

Love Nikki

Prix: Libre de jouer

Love Nikki est un jeu d’aventure interactif avec des éléments de jeu d’habillage lourds. Les joueurs explorent un monde avec Nikki tout en l’habillant de la dernière mode. Le jeu sort un peu des sentiers battus avec des créations de mode de toutes sortes de genres. De plus, il y a une histoire réelle à jouer au cas où les jeux d’habillage normaux seraient trop simples pour vous. Il est également gratuit pour les joueurs et offre de nombreuses opportunités de gagner de la monnaie premium. Ainsi, il est relativement facile d’éviter les mécaniques de jeu gratuites si vous le souhaitez vraiment.

Lire la suite:

Habillage du prince mystique

Prix: Gratuit (avec publicités)

Mystic Prince Dress Up est un petit jeu d’habillage simple mais amusant. Vous créez un avatar de poupée masculine et vous l’habillez avec un tas de tissus. Vous pouvez faire des choses comme changer la couleur de la peau, mélanger et assortir différents looks, et même personnaliser des choses comme les expressions faciales et la taille. Cela fonctionne réellement très bien en tant que créateur de personnage pour un RPG de table (c’est ainsi que je l’ai testé), mais c’est amusant de déconner malgré tout. Le développeur a également deux jeux de mode ici si vous voulez quelque chose d’un peu plus traditionnel.

PitzMaker

Prix: Gratuit / 1,99 $

PitzMaker est un autre type de jeu d’habillage. Celui-ci vous permet de créer des personnages à des fins diverses. Quelques exemples incluent des jeux de table ou des webtoons. Le concept est cependant essentiellement le même. Vous créez un personnage, les concevez comme vous le souhaitez, et c’est tout. Vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez et même créer de petits webtoons avec des choses comme des bulles. Ce n’est pas un jeu d’habillage au sens classique, mais c’est une application décente et décontractée pour les gens qui veulent juste créer des personnages originaux.

Pocket Clothier

Prix: 5,49 $

Pocket Clothier est quelque chose d’un peu différent. C’est un jeu de mode où vous lancez et gérez un magasin de vêtements à succès. Celui-ci est étonnamment profond et vous pouvez faire des choses comme positionner stratégiquement des mannequins, décider quels vêtements vendre, et même aider les clients à décrocher ce gros travail avec une tenue d’entretien douce. Celui-ci est également plus rapide, alors attendez-vous également à un défi. Il y a quelques bugs ici et là, mais le jeu ne semble vraiment mal fonctionner que sur les appareils bas de gamme. Il coûte 5,49 $ sans achats intégrés. Nous vous recommandons de le jouer dès que possible pour vous assurer que vous l’aimez avant l’expiration du délai de remboursement.

Fille de centre commercial

Prix: Libre de jouer

Shopping Mall Girl est une autre application de mode de style centre commercial. Les joueurs se déplacent d’un magasin à l’autre pour essayer différentes tenues avant de les ajouter à leur collection. Il existe également des options de maquillage, de coiffure et d’auto-soins (comme les soins du visage). Il y a un élément de jeu de rythme léger, mais la plupart des gens ne devraient pas avoir trop de problèmes avec ça. Celui-ci présente également les trucs habituels comme les concours de mode et certains autres éléments sociaux. Le jeu est gratuit et cela semble être la cause des plaintes de la plupart des gens. Celui-ci est amusant si cela ne vous dérange pas.

Les Sims Mobile

Prix: Libre de jouer

Les Sims est, de loin, le jeu de simulation le plus populaire de tous les temps. Ce n’est techniquement pas un jeu d’habillage ou de mode, mais The Sims contient de nombreux éléments du genre à compter comme un dans certains cas. Les joueurs construisent un Sim puis construisent toute la vie de ce Sim à partir de zéro. Il existe également des éléments sociaux ainsi que des objectifs à atteindre. Le Sims FreePlay est également disponible si celui-ci ne fonctionne pas. Les deux jeux peuvent être bogués pour certaines personnes, mais ils sont tous les deux décents dans l’ensemble.

Merci pour la lecture! Essayez-les aussi:

Si nous avons raté de grands jeux d’habillage ou des jeux de mode pour Android, parlez-nous d’eux dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android!