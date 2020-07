La comète Neowise passera bientôt par la Terre !! NE MANQUEZ PAS !! On ne le verra pas avant 1000 ans !!!

Dans le ciel, au-dessus de la Terre, un rare événement cosmique se déroule. Une comète connue sous le nom de Neowise a été découverte en mars et la même chose est maintenant visible à l’œil nu. Il restera quelques jours jusqu’à la mi-août. En 25 ans, c’est la comète la plus brillante visible de l’hémisphère Nord. Une traînée de débris est créée par la comète en raison de sa proximité avec le Soleil, ce qui provoque la combustion de poussière et de gaz sur sa surface.

Détails sur la comète

La comète est scientifiquement nommée comète C / 2020 F3 NEOWISE. Le 3 juillet, il est passé près du Soleil et le 23 juillet, il s’approchera de la Terre. La comète a été repérée en mars grâce à l’utilisation du télescope spatial infrarouge Neowise de la NASA. La comète doit son nom au télescope. C’est une occasion unique de voir le visiteur glacial lors de sa visite du système solaire central pendant environ 7000 ans, il ne serait pas revu.

Joseph Masiero, chercheur principal adjoint de NEOWISE au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, a déclaré: «D’après sa signature infrarouge, nous pouvons dire qu’il fait environ 5 kilomètres de diamètre, et en combinant les données infrarouges avec des images en lumière visible, nous pouvons dire que le noyau de la comète est recouvert de particules noires de suie restées de sa formation près de la naissance de notre système solaire il y a 4,6 milliards d’années. »

En savoir plus sur la comète

La comète peut être mieux vue avec des jumelles, bien qu’elle puisse être repérée à l’œil nu dans les yeux sombres sans lumière ou peu de pollution. selon l’Instituto de Astrofísica de Canaria, le meilleur moment pour voir la comète est avant l’aube. La comète peut être mieux vue pendant environ une demi-heure avant que la lumière du jour ne sorte pleinement. La comète disparaîtra de la vue après le 22 juillet car elle commencera à s’estomper et à s’éloigner.