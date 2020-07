Comment photographier la comète NEOWISE: conseils de la NASA pour les astronomes

Êtes-vous ravi de voir la comète NEOWISE alors qu’elle apparaît dans le ciel nocturne? Voulez-vous vous essayer à photographier la boule de neige cosmique? Jetons un coup d’œil à quelques conseils d’astrophotographie pour débutants de la NASA.

La comète NEOWISE, du nom de NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) de la NASA, le télescope spatial qui a repéré la comète pour la première fois en mars, orne actuellement notre ciel nocturne de sa présence glacée. Il a fait son approche la plus proche du soleil le 3 juillet et la comète est maintenant visible pour les observateurs du ciel dans l’hémisphère nord. Il est si brillant que, bien qu’il puisse aider à utiliser des jumelles ou un petit télescope, la comète et sa queue sont visibles à l’œil nu.

Vous pouvez apercevoir la comète dans le ciel nocturne après le coucher du soleil et dans le nord-ouest juste sous la constellation de la Grande Ourse. Pour ceux qui veulent prolonger un peu plus ces moments d’observation du ciel, il peut être amusant d’apporter un appareil photo. Mais photographier un ciel sombre et avoir des objets cosmiques lointains visibles sur la photo peut être délicat.

Une image de la comète NEOWISE par l’astrophotographe amateur Bill Dunford, spécialiste des médias sociaux au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. (Crédit d’image: NASA / Bill Dunford)

L’astrophotographe amateur Bill Dunford, spécialiste des médias sociaux au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, a récemment partagé son expérience de la photographie de la comète dans une vidéo avec quelques conseils et astuces utiles.

«Dans mes temps libres, j’adore prendre des photos du ciel nocturne», a déclaré Dunford. « Je fais cela en utilisant une caméra montée sur un trépied. »

Cette partie semble évidente, mais Dunford ajoute qu’il met l’appareil photo « en mode manuel afin que je puisse régler l’appareil photo pour laisser l’obturateur ouvert pendant plusieurs secondes pour laisser entrer beaucoup de lumière. » Une exposition de quatre secondes devrait faire l’affaire, a-t-il ajouté.

Plus: Des photos étonnantes de la comète NEOWISE depuis la Terre et l’espace

Image 1 de 3 (Crédit d’image: Joy Ng) Image 2 de 3 (Crédit d’image: Alexis Drapanas) Image 3 de 3 (Crédit image: Alexis Drapanas)

Il a partagé certaines des photos de la comète NEOWISE qu’il a prises en utilisant cette exposition de quatre secondes et a ajouté qu’il s’assurait d’aller observer le ciel loin des lumières de la ville.

Lorsque Dunsford a capturé l’image ci-dessous, la comète NEOWISE était visible dans le ciel tôt le matin avant le lever du soleil. La comète a depuis quitté le ciel d’avant l’aube et est maintenant visible dans la soirée juste après le coucher du soleil.

Bill Dunford, spécialiste des médias sociaux de la NASA au Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en Californie, a capturé cette vue de la comète NEOWISE lorsqu’elle était visible dans le ciel avant l’aube au début de juillet 2020. (Crédit d’image: NASA / Bill Dunford)

«Par une matinée claire vers 4 h 30, je suis allé dans un endroit loin des lumières de la ville», a déclaré Dunford. « Je pouvais voir la comète à l’œil nu alors j’ai zoomé dessus et exposé chaque plan pendant environ quatre secondes. »

Dunford a également partagé qu’il « a fait un petit post-traitement en utilisant un logiciel de retouche photo. » Grâce à ce logiciel, il a pu égayer un peu ses photos, « faire ressortir l’éclat des couleurs et nettoyer un peu de bruit. Le résultat final était proche de l’aspect de la scène en personne, ce qui, je dois vous le dire, était belle. »

Enfin, il a partagé: « J’espère vraiment que vous aurez une chance de voir la comète NEOWISE et toutes les autres merveilles du ciel nocturne. »

Voici une carte du ciel de la NASA montrant où chercher la comète NEOWISE dans le ciel de juillet.

(Crédit d’image: NASA)

