La comparaison DualSense DualShock 4 montre des similitudes et des différences

Après de nombreuses spéculations, des gifs basés sur des images de presse officielles et des photos divulguées montrant le DualSense sous des angles ridicules, Geoff Keighley nous a finalement donné notre première comparaison DualSense DualShock 4, montrant comment les deux contrôleurs s’alignent.

Un nouveau membre de la famille. # PlayStation5 #SummerGameFest pic.twitter.com/xuCTkBmq8h – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 17 juillet 2020

La révélation est venue dans le cadre de la pratique DualSense de Keighley aujourd’hui, où il a pu jouer avec la manette et donner ses propres impressions sur ses fonctionnalités et sur la sensation d’utilisation. Il a posté l’image ci-dessus pour mettre fin aux rumeurs sur la taille du DualSense et permettre aux gens de voir la comparaison par eux-mêmes.

L’image montre clairement l’augmentation en masse du contrôleur DualSense, et elle est plus haute de haut en bas. Les poignées ont plus de surface, peut-être pour améliorer la partie «sens» de l’expérience en établissant plus de contact avec votre main, et il y a plus de contrôleur sous les baguettes, peut-être dans un effort pour adapter toute la technologie à l’intérieur.

Le recadrage et la superposition des deux contrôleurs dans l’image (sans redimensionnement, mais en miroir pour tenir compte de l’angle de la caméra) montre que le DualSense n’est pas significativement plus large que le DualShock 4. La distance du stick est pratiquement la même, tout comme le visage / Emplacements des boutons d-pad. Le pavé tactile est également un peu plus grand. Ce n’est pas une science exacte, étant donné que la perspective et les angles de caméra sont une chose à gérer, mais cela nous donne notre première comparaison côte à côte DualSense DualShock 4 dans le monde réel.

Les impressions pratiques de Keighley ne nous ont pas vraiment donné beaucoup plus que ce que nous savions déjà sur le DualSense. Il n’a révélé aucune fonctionnalité secrète non annoncée comme les boutons de retour ni même parlé de la fonctionnalité révisée des boutons «Créer». Cela a permis à une personne réelle de jouer avec lui, de voir comment il se sent et de le faire savoir au public de manière moins «marketing officielle», mais cela a en outre confirmé que la véritable innovation du contrôleur DualSense sera dans la façon dont il se sent réellement une fois entre les mains du joueur, quelque chose qui ne peut pas vraiment être transmis via une vidéo.

Sony a également confirmé dans le flux en direct DualSense que les précommandes PS5 seront annoncées à l’avance et ne seront pas une surprise, afin que les joueurs puissent s’y préparer.