La Chine lance 13 satellites sur une seule fusée Long March 6

La Chine a lancé une fusée Long March 6 tôt vendredi (6 novembre), envoyant avec succès 13 satellites en orbite.

Le long 6 mars a décollé du centre de lancement de satellites de Taiyuan à 11 h 19, heure locale vendredi (3 h 19 GMT; 22 h 19 HAE le 5 novembre), transportant 10 satellites de télédétection pour Satellogic, une société d’imagerie argentine.

Chaque 90 livres. (41 kilogrammes) satellite transporte des charges utiles d’imagerie multispectrale et hyperspectrale. Ils ont été conçus pour fonctionner en orbite pendant au moins trois ans.

Satellogic a signé un contrat avec China Great Wall Industry Corporation, une branche du principal entrepreneur spatial chinois, en janvier 2019 pour des lancements visant à déployer 90 satellites. Satellogic a déjà reçu un financement du géant chinois de la technologie Tencent.

La mission a également transporté et lancé trois satellites supplémentaires. L’un était le satellite de télédétection UESTC (également connu sous le nom de Tianyan-05) développé conjointement par les nouvelles sociétés commerciales chinoises de satellites ADAspace et MinoSpace. Ses images seront principalement utilisées pour les villes intelligentes, l’agriculture, la foresterie et la surveillance des catastrophes. La plate-forme satellite testera également les charges utiles de communication fonctionnant dans la gamme térahertz, un successeur potentiel des communications 5G.

Une autre charge utile, Beihang SAT-1, a été développée par Spacety, un fabricant de satellites commerciaux basé à Changsha, dans le centre de la Chine, en collaboration avec l’Université Beihang, une université aérospatiale de Pékin. Le satellite effectuera des expériences en orbite, notamment la réception et la retransmission de signaux ADS-B d’aéronefs et l’exploration des technologies de transmission de données laser.

Beihang SAT-1 embarque également un système de propulsion électrique NPT30-I2 développé par la startup française ThrustMe. Le système innovant utilise un propulseur à l’iode qui peut être stocké sous forme solide, ce qui réduit les coûts et la complexité par rapport à la propulsion à gaz dans l’espace. Le système peut aider à contrôler le vaisseau spatial et à accélérer sa désorbitation après la fin de la mission du satellite, réduisant ainsi les débris spatiaux.

Le test fait suite à une précédente collaboration entre Thrustme et Spacety sur le satellite Xiaoxiang-1 (08) lancé fin 2019.

Une fusée chinoise Long March 6 décolle du centre de lancement de satellites de Taiyuan en Chine, le 6 novembre 2020. (Crédit d’image: CCTV)

Le dernier satellite, nommé Bayi-03, impliquait des étudiants de l’école intermédiaire Jinshan à Taiyuan. Portant un télescope ultraviolet développé par Origin Space, une société minière chinoise d’astéroïdes, le satellite sera utilisé pour cibler les corps célestes, ainsi qu’un imageur pour la réalisation d’activités d’observation de la Terre et d’éducation.

Contrairement à la plupart des anciennes fusées Long March chinois, la nouvelle génération Long March 6 utilise du kérosène hautement raffiné et de l’oxygène liquide comme propulseur. Le lancement était le quatrième de la fusée depuis sa mission inaugurale en 2015.

La Chine a effectué 32 lancements jusqu’à présent en 2020 et pourrait en atteindre environ 40 d’ici la fin de l’année. La Chine est en tête du monde pour le nombre de lancements par an en 2018 et 2019 et pourrait à nouveau battre les États-Unis et la Russie à ce titre.

La sonde chinoise Tianwen-1 est actuellement en route vers Mars et le pays devrait lancer Chang’e-5, une mission de retour d’échantillons lunaires, à la fin du mois.

