Remastered ‘Nouveaux costumes, Batman jugé plus riche qu’Iron Man et plus – / Film

Vous voulez voir de nouveaux costumes pour Spider-Man: Remasterisé? Est Homme chauve-souris vraiment plus riche que Homme de fer? Que fait le X-Men: la série animée showrunner pense à apporter X Men au MCU? Saviez-vous que ce week-end était censé être quand Éternels est sorti en salles? Que disent les avis Spider-Man: Miles Morales? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

Mesdames et messieurs, bienvenue sur scène – # Aile de nuit! Nous cherchons à accueillir des fans inconditionnels au #Chevalerie, alors postez vos créations et utilisez le hashtag pour être mis en avant! pic.twitter.com/UJ5eSfOFqz – Gotham Knights (@GothamKnights) 4 novembre 2020

Voici une promotion rapide montrant certains des Nightwingles mouvements de DC à venir Gotham Knights jeu vidéo

Grant Morrison, Célèbre écrivain de DC Comics La lanterne Verte et plus encore, est sorti comme non binaire cette semaine.

IGN a publié les 22 premières minutes de jeu de Spider-Man: Miles Morales, sortira la semaine prochaine.

La banque anglaise Vanquis a déterminé que Homme chauve-souris est le super-héros le plus riche, encore plus que Homme de fer.

Votre premier aperçu de l’Arachnid Rider et des Armored Advanced Suits, deux tout nouveaux looks pour Marvel’s Spider-Man Remastered. Détails sur cette version améliorée du classique PS4: https://t.co/iGY2mLTmfl pic.twitter.com/nEgzNY5AeT – Jeux insomniaques (@insomniacgames) 6 novembre 2020

Voici un aperçu de deux autres costumes, dont un inspiré de Kamen Rider, ajouté au Homme araignée Jeu PS4.

Si cela ne suffit pas, The Verge dit Spider-Man: Miles Morales « Donne un nouveau style à un jeu déjà formidable. »

