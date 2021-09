La Casa de Papel saison 5 : cette raison qui fait enrager les fans de la série

La Casa de Papel est revenue au début du mois avec une cinquième saison très attendue et, après une série de fusillades et de confrontations, les fans ont été laissés furieux par l’une des intrigues de la série.

La Casa de Papel, la série espagnole de Netflix, est revenue avec sa nouvelle saison explosive qui a laissé les fans ravis. Beaucoup d’entre eux étaient furieux après qu’Arturo Roman (Enrique Arce) ait été ramené à la vie après avoir été abattu.

Le développement de l’histoire d’Arturo Román a rendu les fans furieux

Tout au long de la série, Arturo est resté l’un des personnages les plus détestés. Qu’il s’agisse d’essayer de déjouer le gang ou de retourner à la Banque d’Espagne pour le deuxième braquage, alors qu’il a bénéficié d’être une victime lors du premier.

Avant le retour de La Casa de papel, les fans se demandaient s’ils allaient enfin voir la fin du personnage et, dans le troisième épisode, les téléspectateurs ont prouvé qu’ils avaient enfin été entendus par la production.

Cependant, dans la scène choquante, Stockholm a semblé reprendre ses esprits et l’a ranimé avant de l’envoyer dans une ambulance. Cela a provoqué un tollé parmi les fans qui se sont demandé si la même chose pouvait se produire dans la vie réelle.

Rappelons que dans la saison 5, la bande se préparait à une nouvelle guerre, quand Arturo a convaincu d’autres otages de se joindre à lui pour s’échapper. Quand ils ont accepté, il les a introduits dans la chambre forte où toutes les armes du gang étaient gardées.

Alors que le groupe tente de reprendre le contrôle, Arturo charge des mitrailleuses sur un chariot élévateur et commence à narguer Denver (Jaime Lorente) à propos de Stockholm. À son insu, Stockholm a tout entendu et, rempli de rage, est descendu du toit derrière un chariot élévateur et a menacé de l’abattre.

Il a commencé à la narguer et lui a dit que si elle le tuait, elle ne reverrait plus jamais Cincinnati, ce qui a provoqué Stockholm et elle a tiré deux fois sur lui. Lorsqu’il semblait être mort, elle a paniqué et a convaincu le gang de le ramener à la vie.

Ces actions ont non seulement créé de l’agacement parmi les fans, mais ont également rendu impossible son retour à la vie en raison de l’emplacement des prises de vue fournies par Stockholm. Cependant, il faudra attendre la seconde moitié de la cinquième saison de La Casa de Papel pour savoir ce qui se passera.