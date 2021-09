The Boys : Amazon Prime Video a officiellement commandé le spin-off de la série

in

Amazon Prime Video a officiellement commandé la série dérivée The Boys, qui se concentrera sur un collège de super-héros et sera dirigée par un nouveau groupe de showrunners.

Le lancement de la production de la série dérivée de The Boys par Amazon Prime Video a été confirmé, mais il a également été révélé que la série sera dirigée par un nouveau groupe de showrunners.

Le succès et la popularité des deux premières saisons de The Boys ont incité Amazon à lancer une série dérivée. Confirmée pour la première fois en septembre 2020, la série a désigné Craig Rosenberg comme showrunner de la série.

Il a été confirmé que la série est basée sur un collège dirigé par Vought pour les super-héros et comment les différents héros qui fréquentent l’école se disputent les contrats. Plus tard, la série a annoncé son casting et qu’elle s’inspirerait de la parodie des X-Men dans les comics, les G-Men.

Il a également été révélé que l’agent Carter, Michele Fazekas et Tara Butters, seront les nouveaux showrunners de la série, le showrunner original Craig Rosenberg s’étant retiré en raison de différences créatives.

La nouvelle série dérivée de The Boys n’arrivera qu’à la fin de 2022 ou au début de 2023

Le communiqué de presse de Kripke laisse entendre que la série dérivée sera très différente de la série actuelle, bien qu’elle existe dans le même univers. Le cadre de l’université pourrait permettre à la série de raconter des types d’histoires très différents.

Cependant, le tournage de la saison 3 de The Boys vient de s’achever, avec une date de sortie probablement fixée à 2022, ce qui signifie que la série dérivée n’arrivera probablement pas avant fin 2022 ou 2023.