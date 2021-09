La Casa de Papel saison 5 : Quelle décision prendra Denver pour le final de la série ? Stockholm ou Manille ?

La première partie de la cinquième et dernière saison de La Casa de Papel a donné aux fans de la série beaucoup de choses à dire, en particulier avec les derniers rebondissements dans l’histoire d’Arturo, Denver, Stockholm et Manille, et les fans ont donc parlé de la fin possible pour chacun d’entre eux.

La sortie de la première partie de la cinquième et dernière saison de La Casa de Papel, a montré des rebondissements choquants et controversés dans l’intrigue de la série, avec la mort de certains personnages et le destin que pourrait avoir Denver (Jaime Lorente) avec Stockholm (Esther Acebo). Mais Denver restera-t-il avec elle à la fin de la série ?

Rappelons que Stockholm était l’une des secrétaires de la banque que le groupe de bandits tente de dévaliser et qu’elle était en contact avec l’un d’entre eux, Arturo Roman (Enrique Arce). Cependant, elle a décidé d’abandonner sa vie antérieure pour s’échapper et rester avec Denver.

Mais, dans les premiers épisodes de la saison 5, Arturo taquinait Denver au sujet du fils de Stockholm, la mettant peu à peu en colère jusqu’à ce qu’elle perde patience. Elle l’a alors abattu jusqu’à ce qu’il soit pratiquement mort, mais il a réussi à survivre grâce à Tokyo (Úrsula Corberó) et à d’autres compagnons.

Après cela, les militaires espagnols étaient sur le point d’entrer pour achever tous les bandits qui tentaient de dévaliser la banque, mais Tokyo a pris la décision d’immobiliser les soldats qui les poursuivaient, tandis que Denver, Stockholm, Manille (Belén Cuesta) et Río (Miguel Herran) s’échappaient.

Cependant, dans les épisodes précédents, Manille avait déclaré son amour pour Denver, lui avouant qu’elle avait des sentiments pour lui depuis qu’ils étaient enfants, ce qui l’a poussé à douter de son cœur. Mais, Denver a déjà déclaré qu’il aimait Stockholm et qu’il ne voudrait pas être avec son ami d’enfance.

Rappelons que, lors de la troisième saison de La Casa de Papel, Manille a avoué à Denver et Moscou (Paco Tous) qu’elle était transgenre après avoir subi des opérations et des traitements pour devenir une femme. D’autre part, les rebondissements et les problèmes survenus entre Denver et Stockholm pourraient mal se terminer, le faisant changer d’avis et établir une relation avec Manille.