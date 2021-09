Le Jeu de la Dame : la raison pour laquelle Netflix n’a pas renouvelé la série pour une saison 2

in

Lors de l’événement des Emmy Awards 2021, le réalisateur du Jeu de la Dame a révélé la véritable raison pour laquelle la série n’a pas réussi à être renouvelée par Netflix pour une deuxième saison.

Depuis que Le Jeu de la dame est arrivé sur la plateforme de Netflix en octobre 2020, il a réussi à devenir un succès mondial et s’est placé en tête du web pendant plusieurs semaines. En effet, lors de la cérémonie des Emmy Awards de 2021, la série a remporté plus de 10 prix dans différentes catégories. Mais pourquoi n’y a-t-il pas eu de saison 2 ?

La série Le Jeu de la dame met en vedette Anya Taylor-Joy, qui incarne Beth Harmon, une jeune orpheline devenue championne du monde d’échecs dans les années 1950 et 1960, où les femmes avaient peu de voix et de vote autre que leur combat. contre la toxicomanie et l’alcoolisme.

La série n’a réussi à durer que sept épisodes, ce qui en fait la première mini-série originale Netflix la plus connue, mais les questions concernant la deuxième saison ont longtemps persisté, aussi son créateur a-t-il enfin donné la réponse.

Lors d’une interview du créateur de Lady Gambit, Scott Frank, après les Emmy Awards 2021, on lui a demandé les raisons pour lesquelles la série n’a pas réussi à obtenir une deuxième saison. Mais il a donné de l’espoir concernant un nouveau projet sur lequel il travaille.

“J’ai l’impression que nous avons raconté l’histoire que nous voulions raconter et je crains, pour le dire autrement, que si nous essayons d’en raconter plus, nous gâchions ce que nous avons déjà raconté”, a déclaré Scott Frank, réalisateur et producteur exécutif.

Le jeu de la dame : que s’est-il passé pour qu’il n’y ait pas eu de saison 2 ?

N’oublions pas que la série est une adaptation d’un des romans de Walter Tevis publié en 1983, donc faire une nouvelle saison avec une histoire complètement nouvelle qui n’est pas dans les livres serait un risque, qui pourrait conduire à un échec total du succès qu’ils ont obtenu.

Malgré cela, certains membres du casting, comme Anya Taylor-Joy, ont exprimé leur enthousiasme à participer à tout moment à une nouvelle saison ou à un autre projet du jeu de la dame, cela dépend donc uniquement de son créateur et de la plateforme de streaming Netflix.